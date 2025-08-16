1 órája
Hosszú sorok a 82-esen a Bakonyban – Vigyázzatok!
Nem működik a vasúti átjáró jelzőlámpája a 82-es főúton, Zirc határában. Hosszú sorokban várakoztak a tűző napon az autósok, a kamionok, amikor ott jártunk. A MÁV-nak jeleztük a problémát.
Szombaton délután 15 óra előtt már nem működött a vasúti átjáró jelzőlámpája Zirc Veszprém felőli végén. Aztán 16 óra körül, amikor megint erre jártunk, hosszan pirosan villogott, de nem jött vonat. Aztán a sorompó nem nyílt fel teljesen. Mi történt a Bakonyban? – ezt kérdeztük a MÁV sajtószolgálatától.
Az autósok, a kamionok hosszú sorokban hiába várakoztak sokáig a 82-es főúton, a tűző napon, mintegy 40 fokban.
Mi ilyenkor a teendő?
Ha a vasúti átjáró jelzőlámpája nem villog, de a sorompó fel van nyitva, akkor úgy lehet áthajtani a síneken, mintha előttük STOP tábla lenne kihelyezve.
MÁV – Jeleztük a társaságnak a problémát
Elküldtük kérdéseinket a MÁV-nak, amint megkapjuk a választ, közzétesszük. Addig érdemes óvatosan közlekedni ezen a részen.
