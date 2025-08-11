Egy self-made sztár kedvence – Ilyen lesz Dzsúdló mekis menüje

A menü a következő állomás abban a kampánysorozatban, melynek célja, hogy a világ egyik legismertebb gyorséttermi márkája megmutassa: mindenkinek, így az ismert embereknek is lehet egy mekis kedvence, és hogy a McDonald’s egy olyan márka, amin rajongó és híresség egyaránt osztozhat. Hasonló külföldi együttműködésekben olyan sztárok vettek már részt, mint Travis Scott, Cardi B vagy Mariah Carey. Itthon a hazai McDonald’s bemutatta már a rajongóknak Szoboszlai Dominik és a TheVR influencer páros kedvencét is.

McDonald’s-menüvel rukkol elő a Z generáció egyik legnépszerűbb előadója, Dzsúdló

Forrás: McDonald's



Dzsúdló mekis kedvence egy Sertés McFarm szendvicsből, camembert-es sajtfalatokból, tejfölös fokhagymás szószból, egy Sprite Zero üdítőből és sült krumpliból áll, így pontosan olyan, mint maga az előadó: egyszerre hagyománytisztelő és formabontó. A Sertés McFarm® ráadásul egy igazán különleges választás, hiszen a szendvicset eredetileg Magyarországon fejlesztették ki a 2000-es években, majd ezután vezette be több európai ország is.

A menü, ami tükrözi az előadó sokoldalúságát

Dzsúdló látásmódja az étteremlánc csapatával közös, kreatív munkának köszönhetően a kampány egészében megjelenik: a menü dobozának jellegzetes formája, a menü csomagolásán és a kampányban is megjelenő rajzolt figura és számos egyéb kreatív elem is a zenész ötletein, vizuális elképzelésein alapszik. Ez egy olyan magyaros, urban retró inspirációt tükröz, ami a kiválasztott menüelemekben is visszaköszön, a hazai fejlesztésű szendvicstől a tejfölös-fokhagymás szószón át a kisteleki gyártású sajtfalatokig.

Emellett Dzsúdló írta a kampány reklámfilmjének narrációját, sőt a szpot alatt felcsendülő zene is egy részlet az előadó legújabb számából, amit teljes formájában majd csak augusztus végén hallgathat meg a nagyközönség. Ennek a számnak a klipjét az az Amerikában élő, sikeres magyar zenei rendező, Horváth Viktor készíti, aki a reklámot is jegyzi, és akivel Dzsúdló és csapata régóta szeretett volna együtt dolgozni.

Dzsúdló nemrég a Gyárkertben is fellépett

A kód mögött Dzsúdló személyes története

A menüt egy matrica teszi teljessé, amin egy QR-kód kapott helyet. Ezt beolvasva a vendégek egy egyedi tartalmat, egy játékos interjút nézhetnek meg a művésszel, akit ezáltal még jobban „kicsomagolhatnak” és megismerhetnek.