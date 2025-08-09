augusztus 9., szombat

Magyar tenger

1 órája

Medúzák a Balatonban?! A szakértők megfejtették a "rejtélyt"

Címkék#HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet#Balaton#medúza#tó

Az elmúlt hetekben több balatoni fürdőző és horgász is arról értesítette a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetet, hogy medúzákat észleltek a Balatonban. A szakemberek megvizsgálták a bejelentéseket, és egyértelműen definiálták a lakossági észleléseket.

Veol.hu

Sokan arra gyanakodtak, hogy a Balatonban az édesvízi medúzák, a Craspedacusta sowerbyi példányait vélték felfedezni, amelyek az utóbbi években valóban felbukkantak hazánk egyes bányatavaiban. A Balatonban azonban másról van szó.

Balatoni medúzák: a szakemberek megoldották a rejtélyt
Balatoni medúzák: a szakemberek megoldották a rejtélyt
Forrás: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Balatoni medúzák: a szakemberek megoldották a rejtélyt

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézethez érkezett lakossági és hatósági megkeresések nyomán a kutatók megvizsgálták a begyűjtött mintákat. A vizsgálatok egyértelműen megállapították: a képletek nem medúzák, hanem árvaszúnyog-tojáscsomók. Az árvaszúnyogok, bár nevük elsőre félelmetes lehet, nem csípnek, és nem jelentenek veszélyt az emberre. A nőstények petéiket kocsonyás, nyálkás tokban helyezik el, amely vízbe jutva gyorsan megduzzad. Ez a burok védi a petéket a kiszáradástól, a mechanikai behatásoktól és a ragadozóktól, sőt, később táplálékként is szolgál a kikelő lárvák számára. A tojáscsomók gyakran tapadnak vízinövényekhez, kövekhez vagy a vízfelszínhez.

Árvaszúnyogok rajzása
Forrás: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Az idei év különlegessége, hogy az árvaszúnyogok rajzása rendkívüli mértéket öltött – hasonlót harminc éve nem tapasztaltak. A tó hullámzása és áramlási viszonyai pedig elősegítették, hogy a tojáscsomók nagy tömegben jelenjenek meg a vízben, olykor szabad szemmel is jól látható formában. Ez kelthette a „balatoni medúza” látványának illúzióját.

A szakemberek megnyugtatnak mindenkit: a jelenség természetes, és semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelent. A kocsonyás képletek ugyan szokatlan látványt nyújtanak, de csupán az árvaszúnyogok következő generációjának előhírnökei – nem pedig betolakodó medúzák a magyar tengerben.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
