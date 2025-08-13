augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem a méret a lényeg

56 perce

Kis test, nagy bátorság: öleb kergette el a medvét a gazdája szeme láttára (+ videó)

Címkék#öleb#vicces#TikTok#felvétel#medve

Nem mindennapi eseménynek volt szemtanúja egy gazdi.

Veol.hu

A TikTokon népszerűvé vált videót az egész internet nagy nevetéssel és hüledezéssel fogadta. Egy biztos, a medve ezt nem felejti el.

A medve nem tudta, hová merészkedett.
A medve nem tudta, hová merészkedett.
Forrás: Youtube

Kis kutya, nagy medve

A felvételen látható, amint egy pomerániai törpespicc félelmet nem ismerve nekiront a nála körülbelül hatszor nagyobb vadállatnak egy vancouveri lakásban. Mindenki meglepetésére a medve menekülőre fogta. Valószínűleg egyikük sem volt tisztában a saját méretével.

A videó alatt különböző kommentek tetőzték az élményt: „😂😂😂Kis démon", „jaj ne".

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu