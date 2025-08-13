Kis test, nagy bátorság: öleb kergette el a medvét a gazdája szeme láttára (+ videó)

A TikTokon népszerűvé vált videót az egész internet nagy nevetéssel és hüledezéssel fogadta. Egy biztos, a medve ezt nem felejti el.

A medve nem tudta, hová merészkedett.

Forrás: Youtube

Kis kutya, nagy medve

A felvételen látható, amint egy pomerániai törpespicc félelmet nem ismerve nekiront a nála körülbelül hatszor nagyobb vadállatnak egy vancouveri lakásban. Mindenki meglepetésére a medve menekülőre fogta. Valószínűleg egyikük sem volt tisztában a saját méretével.

A videó alatt különböző kommentek tetőzték az élményt: „ Kis démon", „jaj ne".