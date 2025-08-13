augusztus 13., szerda

Terepkísérlet

Medve szaggatta darabokra a sátrat – így kerüld el a végzetes hibát (+ videó)

A kempingezés Veszprém vármegyében igazi élmény, de a természetjáróknak mindig számolniuk kell a vadon kihívásaival – ahogy azt a medvetámadásos tesztvideó is látványosan bizonyítja. A sátorban hagyott élelmiszer szaga akár a Bakony erdeiben is odavonzhatja a kíváncsi vadakat.

Veol.hu

A családi kempingezés élményét könnyen beárnyékolhatja a vadon közelsége, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak. A Fogarasi-havasokban idén nyáron egy teszt mutatta meg, mennyire veszélyes lehet, ha egy sátorból élelmiszer szaga terjeng. Bár a kísérletben valódi étel helyett illatanyagot használtak, a vadkamera felvételein jól látszik, ahogy a medve lassan közelít, majd pillanatok alatt szétszaggatja a sátrat. A videót a Vad Kárpátok Youtube-csatorna osztotta meg.

A medve nem játék – ezért támadhat rád a vadon királya
Fotó: AI-illusztráció

Itthon nincs állandó medvepopuláció, de néha átruccannak a szomszéd országokból

Veszprém vármegye igazi paradicsom a kempingezők számára: a nyüzsgő Balaton-parttól a csendes bakonyi erdőkig mindenki megtalálja a számára ideális táborhelyet. A nyári kempingezési tippek közé tartozik, hogy előre foglaljunk helyet a népszerű balatonalmádi, balatonfüredi és Alsóörs környéki strandkempingekben, ahol a vízparti kempingek közvetlen balatoni panorámával, bérelhető lakókocsikkal és sátorhelyekkel várják a látogatókat.

Erdei kempingezés a Bakony szívében

Akik inkább a nyugalmat keresik, a Bakony szívében található kempingek és erdei kempingezés lehetőségei mellett döntenek. Zirc, Csesznek és Bakonybél környékén kristálytiszta levegő, madárdal és csillagfényes éjszakák várják a természetjárókat, ahol a sátorozás nyáron nemcsak a pihenésről szól, hanem túrázásról, kerékpározásról és helyi gasztronómiai élményekről is. Ezek a helyszínek biztos jelöltek a legjobb kempinghelyek Magyarországon címre.

Biztonsági tippek kempingezőknek

A tanulság egyértelmű: akár a Balaton-parton, akár a Bakony erdeiben kempingezünk, az élelmiszert mindig szagbiztos edényben, a fekhelytől távol tároljuk. Ez a szabály nemcsak a nyári kempingezési tippek közé tartozik, hanem alapfeltétele annak, hogy a természetjárás élmény maradjon, ne pedig kockázatos kaland. Lássuk az ominózus videót:

 

