Megkéselte a kalauzt, mert leszállította a vonatról

A MÁV-START közleménye alapján a kalauzok elleni támadások száma komoly mértékben emelkedett: 2025 első felében több mint 50 ilyen eset történt, köztük leköpés, dobálás, sörrel leöntés, testi sértés és késsel való fenyegetés is előfordult. Ezeknél is durvább eset miatt emeltek vádat nemrég egy 26 éves férfi ellen, aki tavaly februárban Győrben egy Németországba tartó nemzetközi vonaton jegy nélkül utazott, majd megszúrta a jegyellenőrt – írta az ügyészség honlapján.

Megszúrta a közfeladatot ellátó személyt az agresszív férfi

Fotó: illusztráció

Amikor a jegyvizsgáló és a vezető jegyvizsgáló felszólította a leszállásra a jegy nélkül utazó 26 éves férfit, az agresszív utas fenyegető magatartást tanúsított, többször visszaszállt a vonatra, majd ismét a peronra lépett, ezzel késést okozva az elindulásban. Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló dokumentációt töltött ki az esettel összefüggésben, a férfi egy hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta őt. A támadót elfogták, az ügyészség pedig közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja. Mivel a férfi visszaesőnek számít, az ügyészség szabadságvesztést indítványozott.