Megye 3? Valóságos állatok a pályán! (videó)

A játék hevében egy kíváncsi malac beszaladt a pályára. A közönség hangos nevetésben tört ki, a játékosok pedig egy pillanatig azt sem tudták, üldözzék-e a röfögő „cserejátékost”.

Malaca volt a hazaiaknak

Forrás: TikTok

A malac végül nagyobb sikerrel cselezett, mint bárki a pályán, s csak egy hosszabb szóló után hagyta el a játékteret. A helyiek valószínűleg azóta is azon viccelődnek, hogy ilyen gyors csatáruk – mint „Zsíronaldo” – sosem volt!