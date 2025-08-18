Malaca volt a hazaiaknak
Megye 3? Valóságos állatok a pályán! (videó)
A TikTok tanúsága szerint egy vasárnap délutáni falusi futballmeccs váratlan fordulatot vett.
A játék hevében egy kíváncsi malac beszaladt a pályára. A közönség hangos nevetésben tört ki, a játékosok pedig egy pillanatig azt sem tudták, üldözzék-e a röfögő „cserejátékost”.
A malac végül nagyobb sikerrel cselezett, mint bárki a pályán, s csak egy hosszabb szóló után hagyta el a játékteret. A helyiek valószínűleg azóta is azon viccelődnek, hogy ilyen gyors csatáruk – mint „Zsíronaldo” – sosem volt!
