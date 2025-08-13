Nyári vágányzár a Balaton és a Dunántúl fővonalain, így változik a közlekedés

Változik a menetrend! A MÁV július és augusztus között nagy volumenű pályafelújítást végez több dunántúli vasútvonalon, ami érinti a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Ajka–Szombathely/Zalaegerszeg/Ljubljana és a Budapest–Székesfehérvár–Balatonfüred útvonalat is. Az utasoknak több szakaszon pótlóbuszokra kell átszállniuk, a kerékpárszállítás pedig nem biztosított a buszokon.

Forrás: MÁV

Így változik a menetrend, hol jár pótlóbusz?

Veszprém - Ajka: minden vonat helyett pótlóbusz jár.

Veszprém - Zalalövő: a Ljubljana felé közlekedő Citadella InterCity utasai itt buszoznak. Zalalövőn vissza lehet szállni vonatra.

Székesfehérvár - Devecser: teljes szakaszon pótlóbusz.

Veszprémben - Devecser irányába csak felszállás, Székesfehérvár irányába csak leszállás lehetséges.

Érintett vonatok és útvonalak

IC vonatok: Bakony , Göcsej , Citadella

, , Személyvonatok: Budapest-Déli - Veszprém ( Ajka), Veszprém - Ajka - Celldömölk

Balatoni járatok: Vízipók és Katica vonatok Székesfehérvár és Balatonfüred között szintén érintettek a pótlóbuszos szakasz miatt.

Fontos tudnivalók utasoknak