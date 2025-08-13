augusztus 13., szerda

Nyári vágányzár a Balaton és a Dunántúl fővonalain, így változik a közlekedés

Július 1. és augusztus 24. között több vasútvonalon is pótlóbuszok váltják a vonatokat Veszprém, Ajka, Székesfehérvár és Zalalövő között. Mutatjuk, hol kell átszállni és mire figyelj az utazásod során.

Veol.hu

Változik a menetrend! A MÁV július és augusztus között nagy volumenű pályafelújítást végez több dunántúli vasútvonalon, ami érinti a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Ajka–Szombathely/Zalaegerszeg/Ljubljana és a Budapest–Székesfehérvár–Balatonfüred útvonalat is. Az utasoknak több szakaszon pótlóbuszokra kell átszállniuk, a kerékpárszállítás pedig nem biztosított a buszokon.

A MÁV július és augusztus között nagy volumenű pályafelújítást végez több dunántúli vasútvonalon - így változik a menetrend.
Forrás: MÁV

Így változik a menetrend, hol jár pótlóbusz?

  • Veszprém - Ajka: minden vonat helyett pótlóbusz jár.
  • Veszprém - Zalalövő: a Ljubljana felé közlekedő Citadella InterCity utasai itt buszoznak. Zalalövőn vissza lehet szállni vonatra.
  • Székesfehérvár - Devecser: teljes szakaszon pótlóbusz.
  • Veszprémben - Devecser irányába csak felszállás, Székesfehérvár irányába csak leszállás lehetséges.

Érintett vonatok és útvonalak

  • IC vonatok: Bakony, Göcsej, Citadella
  • Személyvonatok: Budapest-Déli - Veszprém ( Ajka), Veszprém - Ajka - Celldömölk
  • Balatoni járatok: Vízipók és Katica vonatok Székesfehérvár és Balatonfüred között szintén érintettek a pótlóbuszos szakasz miatt.

Fontos tudnivalók utasoknak

  • A pótlóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek.
  • Kerékpárszállítás nem megoldható a pótlóbuszokon.
  • A csatlakozás Ajka felé Veszprémben biztosított, Zalalövőn pedig a Citadella InterCity-re lehet átszállni.

 

