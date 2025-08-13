MÁV
1 órája
Nyári vágányzár a Balaton és a Dunántúl fővonalain, így változik a közlekedés
Július 1. és augusztus 24. között több vasútvonalon is pótlóbuszok váltják a vonatokat Veszprém, Ajka, Székesfehérvár és Zalalövő között. Mutatjuk, hol kell átszállni és mire figyelj az utazásod során.
Változik a menetrend! A MÁV július és augusztus között nagy volumenű pályafelújítást végez több dunántúli vasútvonalon, ami érinti a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Ajka–Szombathely/Zalaegerszeg/Ljubljana és a Budapest–Székesfehérvár–Balatonfüred útvonalat is. Az utasoknak több szakaszon pótlóbuszokra kell átszállniuk, a kerékpárszállítás pedig nem biztosított a buszokon.
Így változik a menetrend, hol jár pótlóbusz?
- Veszprém - Ajka: minden vonat helyett pótlóbusz jár.
- Veszprém - Zalalövő: a Ljubljana felé közlekedő Citadella InterCity utasai itt buszoznak. Zalalövőn vissza lehet szállni vonatra.
- Székesfehérvár - Devecser: teljes szakaszon pótlóbusz.
- Veszprémben - Devecser irányába csak felszállás, Székesfehérvár irányába csak leszállás lehetséges.
Érintett vonatok és útvonalak
- IC vonatok: Bakony, Göcsej, Citadella
- Személyvonatok: Budapest-Déli - Veszprém ( Ajka), Veszprém - Ajka - Celldömölk
- Balatoni járatok: Vízipók és Katica vonatok Székesfehérvár és Balatonfüred között szintén érintettek a pótlóbuszos szakasz miatt.
Fontos tudnivalók utasoknak
- A pótlóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek.
- Kerékpárszállítás nem megoldható a pótlóbuszokon.
- A csatlakozás Ajka felé Veszprémben biztosított, Zalalövőn pedig a Citadella InterCity-re lehet átszállni.
