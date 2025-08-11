Közlekedés
Ünnepi menetrendváltozás Veszprém vármegyében – íme a részletek
Idén augusztus 20-a szerdára esik, így a megszokott közlekedési rend több napon keresztül is változik. A módosítások a MÁV-csoport teljes hálózatát érintik, beleértve a helyi és helyközi járatokat is.
Mivel az állami ünnep a hét közepére esik, a vasúti és helyközi autóbusz-közlekedés egységes, előre meghatározott menetrend szerint történik majd. A városok helyi közlekedése azonban ettől eltérhet, így Veszprém vármegyében is előfordulhatnak településenként eltérő buszmenetrendek.
A MÁV-csoport járatainak ünnepi menetrendje:
- Augusztus 18. (hétfő): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja
- Augusztus 19. (kedd): nyári tanítási szünetes munkanap
- Augusztus 20. (szerda): munkaszüneti nap
- Augusztus 21. (csütörtök): nyári tanítási szünetes munkanap
- Augusztus 22. (péntek): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
- Augusztus 23. (szombat): szabadnap
- Augusztus 24. (vasárnap): a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap
Augusztus 20-án az üzletek zárva tartanak, a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése módosulhat – hívja fel a figyelmet közleményében a Mávinform.
