Ünnepi menetrendváltozás Veszprém vármegyében – íme a részletek

Mivel az állami ünnep a hét közepére esik, a vasúti és helyközi autóbusz-közlekedés egységes, előre meghatározott menetrend szerint történik majd. A városok helyi közlekedése azonban ettől eltérhet, így Veszprém vármegyében is előfordulhatnak településenként eltérő buszmenetrendek.

Menetrend: így alakul az ünnepi menetrend

Forrás: MW-archív

A MÁV-csoport járatainak ünnepi menetrendje:

Augusztus 18. (hétfő): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja

nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja Augusztus 19. (kedd): nyári tanítási szünetes munkanap

nyári tanítási szünetes munkanap Augusztus 20. (szerda): munkaszüneti nap

munkaszüneti nap Augusztus 21. (csütörtök): nyári tanítási szünetes munkanap

nyári tanítási szünetes munkanap Augusztus 22. (péntek): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja

nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja Augusztus 23. (szombat): szabadnap

szabadnap Augusztus 24. (vasárnap): a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

Augusztus 20-án az üzletek zárva tartanak, a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése módosulhat – hívja fel a figyelmet közleményében a Mávinform.