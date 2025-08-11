augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Ünnepi menetrendváltozás Veszprém vármegyében – íme a részletek

Címkék#ünnep#munkaszüneti nap#autóbusz

Idén augusztus 20-a szerdára esik, így a megszokott közlekedési rend több napon keresztül is változik. A módosítások a MÁV-csoport teljes hálózatát érintik, beleértve a helyi és helyközi járatokat is.

Veol.hu

Mivel az állami ünnep a hét közepére esik, a vasúti és helyközi autóbusz-közlekedés egységes, előre meghatározott menetrend szerint történik majd. A városok helyi közlekedése azonban ettől eltérhet, így Veszprém vármegyében is előfordulhatnak településenként eltérő buszmenetrendek.

Menetrend: így alakul az ünnepi menetrend
Menetrend: így alakul az ünnepi menetrend
Forrás: MW-archív

A MÁV-csoport járatainak ünnepi menetrendje:

  • Augusztus 18. (hétfő): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja
  • Augusztus 19. (kedd): nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 20. (szerda): munkaszüneti nap
  • Augusztus 21. (csütörtök): nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 22. (péntek): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
  • Augusztus 23. (szombat): szabadnap
  • Augusztus 24. (vasárnap): a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

Augusztus 20-án az üzletek zárva tartanak, a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése módosulhat – hívja fel a figyelmet közleményében a Mávinform.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu