Társadalmi egyeztetés

2 órája

Módosulnak a V-Busz-menetrendek, érdemes időben tájékozódni!

A V-Busz Kft. folyamatosan nyomon követi az utazóközönség, illetve a működési környezet jelzéseit, ezek alapján reagálva a változási igényekre, október 1-jétől módosulnak a menetrendek.

A májusban elindított tesztüzem tapasztalatai és az utazóközönség részéről a társasághoz érkezett visszajelzések alapján a V-Busz Kft. a hálózat és a menetrend további fejlesztésére, kiterjesztésére kíván javaslatot tenni az önkormányzat közgyűlése részére, 2025. október 1-jétől történő bevezetésre – írják a V-Busz oldalán

Augusztus 30-ig jelezhetjük észrevételeinket az új menetrenddel kapcsolatban
A tesztüzem alapján meghatározták az indulási időpontokat, melyek itt elérhetőek.

Társadalmi egyeztetésre a menetrend-módosításról

A közgyűlés elé terjesztését megelőzően 10 napos határidővel társadalmi egyeztetésre bocsátják a módosítási javaslatot, ennek során még jelezhetik az észrevételeiket az tömegközlekedéssel utazók. 

A V-Busz Kft. az észrevételeket 2025. augusztus 30-ig várja az [email protected] címre.

 

