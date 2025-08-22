14 perce
Módosulnak a V-Busz-menetrendek, érdemes időben tájékozódni!
A V-Busz Kft. folyamatosan nyomon követi az utazóközönség, illetve a működési környezet jelzéseit, ezek alapján reagálva a változási igényekre, október 1-jétől módosulnak a menetrendek.
A májusban elindított tesztüzem tapasztalatai és az utazóközönség részéről a társasághoz érkezett visszajelzések alapján a V-Busz Kft. a hálózat és a menetrend további fejlesztésére, kiterjesztésére kíván javaslatot tenni az önkormányzat közgyűlése részére, 2025. október 1-jétől történő bevezetésre – írják a V-Busz oldalán.
A tesztüzem alapján meghatározták az indulási időpontokat, melyek itt elérhetőek.
Társadalmi egyeztetésre a menetrend-módosításról
A közgyűlés elé terjesztését megelőzően 10 napos határidővel társadalmi egyeztetésre bocsátják a módosítási javaslatot, ennek során még jelezhetik az észrevételeiket az tömegközlekedéssel utazók.
A V-Busz Kft. az észrevételeket 2025. augusztus 30-ig várja az [email protected] címre.