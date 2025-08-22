Módosulnak a V-Busz-menetrendek, érdemes időben tájékozódni!

A májusban elindított tesztüzem tapasztalatai és az utazóközönség részéről a társasághoz érkezett visszajelzések alapján a V-Busz Kft. a hálózat és a menetrend további fejlesztésére, kiterjesztésére kíván javaslatot tenni az önkormányzat közgyűlése részére, 2025. október 1-jétől történő bevezetésre – írják a V-Busz oldalán.

Augusztus 30-ig jelezhetjük észrevételeinket az új menetrenddel kapcsolatban

Fotó: vbusz.hu

A tesztüzem alapján meghatározták az indulási időpontokat, melyek itt elérhetőek.

Társadalmi egyeztetésre a menetrend-módosításról

A közgyűlés elé terjesztését megelőzően 10 napos határidővel társadalmi egyeztetésre bocsátják a módosítási javaslatot, ennek során még jelezhetik az észrevételeiket az tömegközlekedéssel utazók.

A V-Busz Kft. az észrevételeket 2025. augusztus 30-ig várja az [email protected] címre.