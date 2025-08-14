augusztus 14., csütörtök

Percekig nem lélegzett

2 órája

A halálból hoztak vissza egy idős férfit a mentők

Hétfő este egy 71 éves helyi lakoshoz riasztották a mentőket, mellkasi fájdalom miatt, amely a bal karba és lapockába sugárzott.

A 22-es mentőautó vonult a helyszínre, TTF-EKG-t készítettek, amit a Balatonfüredi Szívkórház ügyeletes orvosa értékelt. Az EKG-n nem látszott eltérés, ezért az ajkai SBO-ra való szállítást javasolták.

71 éves beteghez riasztották a mentőket.
Fotó: lorantkiss.com / Forrás: Ajkamentők

Probléma a mentőautóban

A szállítás megkezdése előtt azonban a beteg hirtelen keringés- és légzésleállást szenvedett. A mentőegység azonnal megkezdte az újraélesztést és segítséget kért. Az ajkai ügyelet és a veszprémi mentőtiszt is riasztást kapott. A gyors beavatkozásnak és a félautomata defibrillátor használatának köszönhetően a beteg keringése és légzése néhány percen belül helyreállt, később tudata is rendeződött. Stabilizálás után, a veszprémi egység kíséretében, a Balatonfüredi Szívkórházba szállították kivizsgálásra és ellátásra – közölte az Ajkamentők.

 

