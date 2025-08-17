56 perce
Szívmelengető pillanat a Csolnoky Ferenc Kórházban
A közösségi médiában nemrégiben egy igazán szívmelengető történet keltett nagy érdeklődést.
Egy anya és kislánya a Csolnoky Ferenc Kórház várótermében töltött hosszú órákat, amikor egy mentős apró, de kedves gesztussal tette emlékezetessé a napjukat.
A mentős mindig segít
A mentős figyelmessége nemcsak a kislányt, hanem az édesanyát is örömmel töltötte el, így egy nehéz, várakozással teli időszakot sikerült vidámsággal megtölteni. A poszt szerzője háláját is kifejezte a mentős felé, aki ezzel a kis figyelmességgel nagy hatással volt a család napjára.
Ma a 4 órás várakozásunkat a kórházban egy veszprémi mentős Úriember szépítette meg egy kedves gesztussal a kislányomnak! Mégegyszer köszönöm 😊🤗
