Kedvesség

Szívmelengető pillanat a Csolnoky Ferenc Kórházban

A közösségi médiában nemrégiben egy igazán szívmelengető történet keltett nagy érdeklődést.

Egy anya és kislánya a Csolnoky Ferenc Kórház várótermében töltött hosszú órákat, amikor egy mentős apró, de kedves gesztussal tette emlékezetessé a napjukat. 

Mentős dobta fel a kislány napját
A mentős mindig segít

A mentős figyelmessége nemcsak a kislányt, hanem az édesanyát is örömmel töltötte el, így egy nehéz, várakozással teli időszakot sikerült vidámsággal megtölteni. A poszt szerzője háláját is kifejezte a mentős felé, aki ezzel a kis figyelmességgel nagy hatással volt a család napjára.

Ma a 4 órás várakozásunkat a kórházban egy veszprémi mentős Úriember szépítette meg egy kedves gesztussal a kislányomnak! Mégegyszer köszönöm 😊🤗

 

