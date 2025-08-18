augusztus 18., hétfő

Életmentés

1 órája

Kútba esett egy idős asszony, mentőhelikopter vitte kórházba

Egy 60 év körüli nő belezuhant a saját kertjének kútjába, de családja, a rendőrök és a mentők gyors összefogásának köszönhetően sikerült megmenteni az életét.

Csizi Péter

Zsúfolt napjaik vannak a mentőknek: a nyári hőség és a mindennapos balesetek miatt folyamatos a riasztás nemcsak Veszprém megyében, hanem az ország más térségeiben is. Legutóbb egy borsodi kútba esett idős asszonyt kellett visszahozni a halál torkából, az életmentésben kulcsszerepe volt egy mentőhelikopternek is - adta hírül az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.

Mentőhelikopter indult az idős asszony segítségére
Mentőhelikopter indult az idős asszony segítségére 
Kép: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A gyors reagálás mellett szükség volt a mentőhelikopterre is

A bajbajutottat családja perceken belül megtalálta, kimentették, majd mentőt hívtak, de a nő ekkor már nem lélegzett. A mentésirányító azonnal több egységet és mentőhelikoptert riasztott, közben telefonon irányította a hozzátartozókat az újraélesztésben. Elsőként a rendőrök értek ki, ők folytatták a mellkasi nyomásokat, majd az esetkocsi személyzete vette át az életmentést. A gyors reakciónak és a szakemberek összehangolt munkájának köszönhetően a nő keringése visszatért, majd stabilizált állapotban légi úton kórházba szállították.

 

