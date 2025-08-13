21 ember fulladt vízbe, megszólaltak a mentők

Mint írják, a mentők ebben a hónapban 29 szülést vezettek le, 174 sikeres újraélesztést hajtottak végre, és a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 50 ezer bejelentőnek nyújtottak segítséget.

Júliusban a mentők 21 alkalommal kaptak riasztást vízbefulladás miatt

Forrás: illusztrácó

A nyári időszakban különösen fontos a vízparti balesetek megelőzése érdekében a biztonságos fürdőzés szabályainak szigorú betartása. A mentők azt kérik, hogy mindenki legyen körültekintő és felelősségteljes, hiszen egy kis odafigyeléssel számos tragédia megelőzhető.

Amikor a mentők már nem tudtak segíteni

Júliusban a veol is több olyan esetről adott hírt, amikor fürdőzők fulladtak a Balatonba. Július elején egy somlószőlősi férfi vesztette életét, amikor hajnalban barátaival indult fürdeni a strandra. A férfira később a nádas közelében találtak rá eszméletlen állapotban. Azonnal kivitték a partra és megpróbálták újraéleszteni, amit a mentők is folytattak, de sajnos már nem tudták megmenteni.

Július közepén egy 21 éves férfi fulladt a Balatonba a siófoki Bahart-kikötő közelében, pár nappal később egy 36 éves férfi vízibiciklizés közben lett rosszul a keszthelyi strandon, az ő életét sem sikerült megmenteni.