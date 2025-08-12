augusztus 12., kedd

Az oxiológia megteremtője

25 perce

Mentőorvos, tudós, példakép – 102 éve született Gábor Aurél

Címkék#orvostudomány#Dr Gábor Aurél#oxiológia#Országos Mentőszolgálat

1923. augusztus 10-én Sopronban látta meg a napvilágot Gábor Aurél belgyógyász, az orvostudományok kandidátusa, aki a magyar mentésügy és a modern oxiológia meghatározó alakjává vált. Nevéhez nemcsak kiemelkedő szakmai eredmények, hanem egy teljesen új szemlélet meghonosítása is fűződik: az általa bevezetett oxiológia (sürgősségi, életmentési orvostan) kifejezés először 1963-ban jelent meg nyomtatásban az Országos Mentőszolgálat oktatóanyagában, és máig a sürgősségi ellátás egyik alappillére.

Veol.hu

Orvosi diplomáját 1948-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, majd Budapesten, a Koltói Anna Kórházban vált belgyógyász szakorvossá. Pályája első éveiben Dunaújvárosban dolgozott, ahol 1954-től mentőorvosként is tevékenykedett. 1955-ben került az Országos Mentőszolgálathoz, ahol több mint húsz éven át dolgozott, előbb a Mentőkórház belosztályán és a rohamkocsin, később tudományos főmunkatársként a főigazgatóságon. Külföldi tanulmányútjai során a legmodernebb sürgősségi módszereket ismerte meg, amelyeket hazatérve a magyar ellátás szolgálatába állított.

Mentőorvos, tudós, példakép – 102 éve született Dr. Gábor Aurél
Mentőorvos, tudós, példakép – 102 éve született Gábor Aurél
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Gábor Aurél volt az első Magyarországon, aki a sürgősségi betegellátást önálló tudományterületként kezelte. Az oxiológia fogalmát nem csupán szakmai, hanem szervezési, jogi és katasztrófa-orvostani ismeretekkel is bővítette, és nagy hangsúlyt fektetett a képzésre. Közreműködésével olyan rendszer jött létre, amely a mentőszolgálat középkádereiből – mentőápolókból – orvossegédeket képezett, megalapozva a mai mentőtiszti hivatást. 

Az oxikológia főbb területei: 

  • Újraélesztés vagy reanimáció
  • Lélegeztetés
  • Sérültellátás
  • Mérgezés (toxikológia)
  • Termikus sérülések
  • Betegszállítás
  • Mentéstechnika
  • Gyermekgyógyászati oxiológia

Mentőorvos, tudós, példakép – 102 éve született Gábor Aurél

Munkásságával nemcsak a szakma fejlődését, hanem a betegek túlélési esélyeit is jelentősen növelte.

Tragikus módon, 1976. március 8-án, egy pozsonyi kongresszusról hazatérve autóbalesetben vesztette életét. Mindössze 52 éves volt. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Az Országos Mentőszolgálat bajtársi közössége ma is tisztelettel és hálával őrzi emlékét. Gábor Aurél szakmai tudása, embersége és elhivatottsága nemcsak a hazai sürgősségi ellátást formálta át, hanem példát is mutat arra, hogyan lehet a hivatást valódi életmentő küldetéssé emelni.

Elsősegélynyújtásnak nevezzük azt az egészségügyi beavatkozást, amelyet akár egészségügyi szakember, akár laikus a végleges ellátás megkezdése előtt végez, baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen következményeinek feltartóztatása, egyben a további egészségi állapotromlás és újabb vagy másodlagos károsodások elhárítása, illetve csökkentése végett. (Gábor Aurél, 1972)

 

 

