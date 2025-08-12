Orvosi diplomáját 1948-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, majd Budapesten, a Koltói Anna Kórházban vált belgyógyász szakorvossá. Pályája első éveiben Dunaújvárosban dolgozott, ahol 1954-től mentőorvosként is tevékenykedett. 1955-ben került az Országos Mentőszolgálathoz, ahol több mint húsz éven át dolgozott, előbb a Mentőkórház belosztályán és a rohamkocsin, később tudományos főmunkatársként a főigazgatóságon. Külföldi tanulmányútjai során a legmodernebb sürgősségi módszereket ismerte meg, amelyeket hazatérve a magyar ellátás szolgálatába állított.

Mentőorvos, tudós, példakép – 102 éve született Gábor Aurél

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Gábor Aurél volt az első Magyarországon, aki a sürgősségi betegellátást önálló tudományterületként kezelte. Az oxiológia fogalmát nem csupán szakmai, hanem szervezési, jogi és katasztrófa-orvostani ismeretekkel is bővítette, és nagy hangsúlyt fektetett a képzésre. Közreműködésével olyan rendszer jött létre, amely a mentőszolgálat középkádereiből – mentőápolókból – orvossegédeket képezett, megalapozva a mai mentőtiszti hivatást.

Az oxikológia főbb területei: