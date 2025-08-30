Megható levél és rengeteg köszönet érkezett a mentősöknek

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán osztották meg azt a levelet, amelyet egy gyöngyösi nő írt, miután először hívta a segélyszámot éles helyzetben. A munkahelye előtt rosszul lett egy férfi, ő azonnal tárcsázta a mentőket, és a kiérkező mentősök mindössze tíz percen belül a helyszínre érkeztek, közben a diszpécser végig a vonalban maradt, folyamatosan érdeklődve a beteg állapotáról és segítve a helyszínen lévőket a teendőkben.

A kiérkező mentősök végig segítették a helyszínen lévőket és biztosították a biztonságot mindenki számára

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A mentősök gyorsan a helyszínen voltak

A férfit stabil állapotban szállították a kórházba, de a hívás élménye mély nyomot hagyott a nőben: „Mikor letettük a telefont, elsírtam magam. A stressztől, a megkönnyebbüléstől és talán az emberi múlandósággal való szembesüléstől” – írta megható sorait Katonáné Saci.

Az eset alatt rengeteg hozzászólás érkezett, sokan a mentősök gyorsaságát és emberségét méltatták. Egy olvasó így fogalmazott: „Le a kalappal, hogy ilyen emberséggel és türelemmel dolgoznak a mentősök a legnehezebb pillanatokban is.” Más hozzászóló kiemelte, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekek is láthatták, milyen hősiesen dolgoznak: „Örültem, hogy az unokám is látta, milyen profi és kedves a mentős csapat.”

Az eset végül szerencsésen zárult, a férfit stabil állapotban vitték kórházba, a mentősök gyors és profi beavatkozása pedig mindenki elismerését kivívta.

Megható levelek

Szerencsére egyre gyakrabban tudunk beszámolni hasonló esetekről. legutóbb az Ajkai Mentőállomásra érkezett egy megható üzenet, amely szépen példázza, mennyit jelenthet két ember törődése egy nehéz órában.