1 órája
„Ez maga a csoda” – egy magyarpolányi meseszép ingatlan, ami lázba hozta az internetet
Egy műemlék jellegű parasztházért rajonganak a hozzászólók. Van, aki azonnal beleszeretett, mások inkább a magas ár felett töprengenek – de abban szinte mindenki egyetért, hogy a Bakony szívében ritkán bukkan fel ilyen idilli otthon. Nincsen tragédia, a szeptemberben induló támogatási programmal hamar kiegészíthető a pénztárca.
Van egy ház a Bakony délnyugati lejtőin, Magyarpolány Európa Nostra díjas utcájában, amely mostanra nemcsak a falu, hanem az online közösségek figyelmét is magára vonta a meseszép házikó. Az ingatlanvadász-Balaton északi part facebook oldalra sorra érkeznek a poszt alá a reakciók, amelyben legtöbben hangot adnak elismerésüknek.
A meseszép ház fotóit látva a közösségi oldalon egymást érik a rajongó megjegyzések
A képek alapján nem nehéz kitalálni, miért váltott ki ekkora lelkesedést. A 1903-ban épült, felújított parasztház belseje egyszerre árasztja a régi idők báját és a modern kényelem érzetét. A cserépkályha, a vastag kőfalak és a portugál csempék mind hozzájárulnak ahhoz a hangulathoz, amelyről sok hozzászóló álomotthonként beszél. Akadt, aki a kertre hívta fel a figyelmet: rózsák, levendula, gyümölcsfák és egy árnyas dióliget teszi teljessé a képet. Másokat inkább az foglalkoztatott, miért válik meg valaki egy ilyen idilli helytől: „Mi lehet az oka, hogy egy ennyire idilli otthontól megválnak vajon?” – tette fel a kérdést egy kommentelő.
A hozzászólások sorából egyértelműen kirajzolódik: ez a ház nem csupán egy ingatlan, hanem sokak szemében egy beteljesült álom. Vagy ahogy az egyik vélemény frappánsan összefoglalta: „Ez úgy, ahogy van, gyönyörű.”
Van, aki egyszerűen csak ennyit írt: „Gyönyörű!”, más pedig tréfásan megjegyezte: „Csak az a 145 millió hiányzik – mármint nekem, hogy megvehessem!”
Egy magyarpolányi meseszép ingatlanFotók: ingatlan.com
Az Otthon Start program úgy van kitalálva, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 150 millió forint is felvehető, tehát egy 145 milliós ház, mint ez a Veszprém megyei ingatlan, teljes mértékben finanszírozható belőle. Néhány egyszerű feltétel szükséges hozzá:
- 41 év alatti, házas párok
- Legalább egy meglévő vagy vállalt gyermekkel
- Az egyik félnek 2 éves TB-jogviszonya legyen (folyamatos, legfeljebb 30 nap megszakítással)
Mire lehet fordítani?
- Első közös lakás/ház vásárlására
- Új vagy használt ingatlanra is
- Bővítésre, korszerűsítésre
Mennyit lehet felvenni?
- Alapösszeg: 50–150 millió Ft
- A 150 milliós felső határ legalább 3 gyermek vállalásánál vagy megléténél érhető el
Kamat: fix 3% a teljes futamidőre Önerő: minimum 10%
Tőkeelengedés: minden megszületett gyermeknél csökken a tartozás – a 3. gyermeknél akár a teljes fennálló hitelt elengedhetik.
Ha egy házaspár 3 gyermekkel (vagy ennyit vállalva) pályázik, a 145 milliós vételárra a teljes összeget felveheti az Otthon Start programból, így minimális önerővel és kedvező törlesztővel költözhet egy ilyen, történelmi hangulatú, teljesen felújított parasztházba.
Állami lakástámogatás indul szeptembertől: így juthatsz hozzá időben, az Otthon Start programmal
Otthon Start 2025: új korszak kezdődik a lakáshitelpiacon