„Ez maga a csoda” – egy magyarpolányi meseszép ingatlan, ami lázba hozta az internetet

Van egy ház a Bakony délnyugati lejtőin, Magyarpolány Európa Nostra díjas utcájában, amely mostanra nemcsak a falu, hanem az online közösségek figyelmét is magára vonta a meseszép házikó. Az ingatlanvadász-Balaton északi part facebook oldalra sorra érkeznek a poszt alá a reakciók, amelyben legtöbben hangot adnak elismerésüknek.

Vidékies környezet, csend és egy meseszép otthon Magyarpolányban

Fotó: ingatlan.com

A meseszép ház fotóit látva a közösségi oldalon egymást érik a rajongó megjegyzések

A képek alapján nem nehéz kitalálni, miért váltott ki ekkora lelkesedést. A 1903-ban épült, felújított parasztház belseje egyszerre árasztja a régi idők báját és a modern kényelem érzetét. A cserépkályha, a vastag kőfalak és a portugál csempék mind hozzájárulnak ahhoz a hangulathoz, amelyről sok hozzászóló álomotthonként beszél. Akadt, aki a kertre hívta fel a figyelmet: rózsák, levendula, gyümölcsfák és egy árnyas dióliget teszi teljessé a képet. Másokat inkább az foglalkoztatott, miért válik meg valaki egy ilyen idilli helytől: „Mi lehet az oka, hogy egy ennyire idilli otthontól megválnak vajon?” – tette fel a kérdést egy kommentelő.

A hozzászólások sorából egyértelműen kirajzolódik: ez a ház nem csupán egy ingatlan, hanem sokak szemében egy beteljesült álom. Vagy ahogy az egyik vélemény frappánsan összefoglalta: „Ez úgy, ahogy van, gyönyörű.”

Van, aki egyszerűen csak ennyit írt: „Gyönyörű!”, más pedig tréfásan megjegyezte: „Csak az a 145 millió hiányzik – mármint nekem, hogy megvehessem!”