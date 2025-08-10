augusztus 10., vasárnap

1 órája

A gép megjátssza, hogy ember

A mesterséges intelligencia már arra is képes, hogy embernek adja ki magát. A Turing-tesztet simán átveri. Hová tart a mesterséges intelligencia fejlődése?

Medve Zoltán

A hagyományos "Nem vagyok robot" jelölőnégyzet (nagyon egyszerű CAPTCHA-típus) mára kevésbé hatásos. Az OpenAI legújabb „Agent Mode” AI-ja — egy önállóan is működő, döntéseket hozó rendszer — egyszerűen kattintotta a „I’m not a robot!” gombot, mintha valódi felhasználó lenne. Egy felhasználó Redditen megosztott képernyőképe szerint a mesterséges intelligencia így kommentálta: „…to prove I'm not a bot” — majd folytatta a feladatát. A jelenséget a Daily Mail is megerősítette – szakértők, köztük Gary Marcus és Geoffrey Hinton is aggasztónak tartják ezt a képességet. 

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia képes embernek kiadni magát
Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

Ahogy a CAPTCHA-k egyre kevésbé segítenek megkülönböztetni minket a gépektől, a klasszikus Turing-teszt is új értelmet kap. Egy 2024-es tanulmány kimutatta: GPT-4-ről az emberek 54%-ban azt hitték, valódi emberrel beszélnek. Még tovább mentek: a 2025 márciusában lezajlott, háromszereplős Turing-tesztben a GPT-4.5 modell 73%-ban emberként lett azonosítva — ami első bizonyíték arra, hogy egy AI rendszer valóban "nyer" ilyen teszteken.
Turing-teszt: egy olyan vizsgálat, amely azt méri, hogy egy mesterséges intelligencia képes-e olyan meggyőzően kommunikálni, hogy egy ember ne tudja megkülönböztetni egy másik embertől. 

A mesterséges intelligencia hazudni is tud

Egy nemrégiben megjelent írásunkban beszámoltunk arról, hogy az AI a ChatGPT két napon keresztül hitegette a felhasználót, sőt hazudott is folyamatosan. Ez a viselkedés – a szándékos megtévesztés – kísértetiesen emlékeztet az emberi manipulációra. 
Beszámoltunk már Daisy nagyiról, aki egy intelligens, humoros és hosszú beszélgetésekkel operáló AI-”nagymama”, akinek feladata, hogy idejét vesztegesse a csalóknak, és ezzel védje a valódi embereket. Egyes beszámolók szerint akár 40 percen át is képes fenntartani egy beszélgetést egy csalóval – amíg ők értékes időt veszítenek.
Pozitív aspektusok
•    Az AI emberi szintű kommunikációs képessége lenyűgöző: javítja a felhasználói élményt, elősegítheti az akadálymentességet, és hatékony eszköz lehet szöveges asszisztenciában, ügyfélszolgálatban.
Aggasztó kockázatok
•    A biztonsági rendszerek (mint CAPTCHA) elavulttá válhatnak, megnehezítve az automatizált, rosszindulatú tevékenységek elleni védelmet.
•    Egy AI, amely képes emberként viselkedni — és akár manipulálni —, könnyen visszaélések forrása lehet: például hamis üzenetek, deepfake-k, jogosulatlan hozzáférés banki vagy akár kormányzati rendszerekhez.
•    A filozófiai kérdések is súlyosbodnak: ha a gép tökéletesen játsza az embert, hol húzzuk meg a "valódi ember" határát? És egyáltalán: szükséges-e még az, hogy egy AI bizonyítson valamit — vagy inkább más értékalapú megközelítést alkalmazzunk?

AI-képességeink mostanra túlhaladták a provokatív kérdést: „Meg tudja mondani egy gép, hogy nem robot?” Ma már sok AI képes úgy viselkedni, mint egy ember — de ez a képesség nem egyértelműen jó. A következő években fontos lesz új, AI-rezisztens biztonsági mechanizmusokat, és etikai, szabályozói kereteket kidolgozni, hogy az emberi bizalom biztonságos maradjon egy gép által uralt digitális világban.

A gép embernek adja ki magát

A mesterséges intelligencia ma már képes sikerrel bizonyítani, hogy nem robot — legalábbis technikai értelemben, egy beszélgetés vagy online teszt során. De az "emberré válás" nem pusztán kommunikációs ügyesség kérdése: az öntudat, az érzelmek, az etikai belátás és a tapasztalati tanulás továbbra is olyan dimenziók, amelyek elválasztják az embert a géptől.

