A hagyományos "Nem vagyok robot" jelölőnégyzet (nagyon egyszerű CAPTCHA-típus) mára kevésbé hatásos. Az OpenAI legújabb „Agent Mode” AI-ja — egy önállóan is működő, döntéseket hozó rendszer — egyszerűen kattintotta a „I’m not a robot!” gombot, mintha valódi felhasználó lenne. Egy felhasználó Redditen megosztott képernyőképe szerint a mesterséges intelligencia így kommentálta: „…to prove I'm not a bot” — majd folytatta a feladatát. A jelenséget a Daily Mail is megerősítette – szakértők, köztük Gary Marcus és Geoffrey Hinton is aggasztónak tartják ezt a képességet.

A mesterséges intelligencia képes embernek kiadni magát

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

Ahogy a CAPTCHA-k egyre kevésbé segítenek megkülönböztetni minket a gépektől, a klasszikus Turing-teszt is új értelmet kap. Egy 2024-es tanulmány kimutatta: GPT-4-ről az emberek 54%-ban azt hitték, valódi emberrel beszélnek. Még tovább mentek: a 2025 márciusában lezajlott, háromszereplős Turing-tesztben a GPT-4.5 modell 73%-ban emberként lett azonosítva — ami első bizonyíték arra, hogy egy AI rendszer valóban "nyer" ilyen teszteken.

Turing-teszt: egy olyan vizsgálat, amely azt méri, hogy egy mesterséges intelligencia képes-e olyan meggyőzően kommunikálni, hogy egy ember ne tudja megkülönböztetni egy másik embertől.

A mesterséges intelligencia hazudni is tud

Egy nemrégiben megjelent írásunkban beszámoltunk arról, hogy az AI a ChatGPT két napon keresztül hitegette a felhasználót, sőt hazudott is folyamatosan. Ez a viselkedés – a szándékos megtévesztés – kísértetiesen emlékeztet az emberi manipulációra.

Beszámoltunk már Daisy nagyiról, aki egy intelligens, humoros és hosszú beszélgetésekkel operáló AI-”nagymama”, akinek feladata, hogy idejét vesztegesse a csalóknak, és ezzel védje a valódi embereket. Egyes beszámolók szerint akár 40 percen át is képes fenntartani egy beszélgetést egy csalóval – amíg ők értékes időt veszítenek.

Pozitív aspektusok

• Az AI emberi szintű kommunikációs képessége lenyűgöző: javítja a felhasználói élményt, elősegítheti az akadálymentességet, és hatékony eszköz lehet szöveges asszisztenciában, ügyfélszolgálatban.

Aggasztó kockázatok

• A biztonsági rendszerek (mint CAPTCHA) elavulttá válhatnak, megnehezítve az automatizált, rosszindulatú tevékenységek elleni védelmet.

• Egy AI, amely képes emberként viselkedni — és akár manipulálni —, könnyen visszaélések forrása lehet: például hamis üzenetek, deepfake-k, jogosulatlan hozzáférés banki vagy akár kormányzati rendszerekhez.

• A filozófiai kérdések is súlyosbodnak: ha a gép tökéletesen játsza az embert, hol húzzuk meg a "valódi ember" határát? És egyáltalán: szükséges-e még az, hogy egy AI bizonyítson valamit — vagy inkább más értékalapú megközelítést alkalmazzunk?