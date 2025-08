A mesterséges intelligencia és a mentális egészség – barát vagy veszély?

A mesterséges intelligenciát már most nagyon sokan használják, számos területen. Felvetődik tehát a kérdés: miként befolyásolja a mentális egészségünket a mesterséges intelligencia? Lehet-e valódi támasz a lelki nehézségek idején, vagy inkább egy olyan eszköz, amely minden előnye mellett újabb kockázatokat hordoz? Fontos, hogy megértsük, hogyan használhatjuk bölcsen ezt az eszközt, és milyen hatással lehet ránk hosszú távon. Ez a cikk ezekre a kérdésekre keresi a választ.

A mesterséges intelligencia sokak éltét segíti, de tanuljunk meg határokat húzni!

Fotó:pexels.com

Amikor az mesterséges intelligencia segít: virtuális segítőtársak

Egyre többen fordulnak az úgynevezett „digitális terapeutákhoz” olyan mesterséges intelligencián alapuló chatbotokhoz, mint a Woebot vagy a Wysa és az utóbbi már magyar nyelven is elérhető. Ezek a virtuális segítők éjjel-nappal elérhetők, nem ítélkeznek, és akár azonnal válaszolnak. Pontosan azokban a pillanatokban, amikor valaki talán nem merne, vagy nem tudna valódi szakemberhez fordulni. A technológia ráadásul nemcsak figyel, hanem tanít is. A kognitív viselkedésterápia alapjait például már algoritmusok is alkalmazzák: segítenek felismerni a negatív gondolatokat, naplózni az érzelmeket, és új mintákat kialakítani. Strukturált, személyre szabott támogatást kínálnak és éppoly fegyelmezetten, mint egy jól felkészült coach.

A közösségi médiában is ott dolgozik az MI csak épp csendben. Elemzi a posztokat, kulcsszavakat, hangulatjeleket, és ha kell, riaszt. Egyes rendszerek már képesek korai jeleit felismerni az öngyilkossági veszélynek és időben figyelmeztetni azokat, akik segíthetnek. A klinikai gyakorlatban sem marad el a technológia: beszédminták, alvási szokások, mozgás az AI gyorsan és pontosan elemzi az adatokat, segít diagnózist alkotni és a terápiát személyre szabni.

Mi történik akkor ha túl sokat bízunk rá?! – Itt a kérdés már nem az, hogy az MI hasznos-e hanem az, hogy mennyire hagyjuk, hogy átvegye az irányítást. Mert bár a gépek sosem fáradnak el, nem éreznek. És ha valaki minden problémáját egy chatbotnak meséli el, könnyen elfelejtheti, milyen egy valódi emberi beszélgetés, milyen elmesélni akár a barátainknak akiktől kapunk hideget meleget, de mégis egy emberi reakció. A túlzott gépre hagyatkozás elmagányosíthat. Az MI nem képes empátiára és nem fogja megkérdezni: „Hogy vagy valójában?” Csak azt, amit beírsz.