IX. Mészáros Alapítvány Konferencia: az alapítvány segíti a fiatalok elhelyezkedését

A konferencián részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros Alapítvány alapítója; Dr. Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke; Dr. Nagy István agrárminiszter és a Mészáros Alapítvány két kuratóriumi tagja, Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója, valamint dr. Sisa András.

Dr. Várkonyi Andrea ismertette: a 2016 óta működő Mészáros Alapítvány eddig 1739 diákot támogatott

Fotó: Mészáros Alapítvány

A 3 napos konferencián a kuratórium által támogatott egyetemisták jelenhettek meg, akik az elkövetkezendő napokban több szakmai előadáson is részt vehetnek, melyek segítenek számukra a jövőjük tervezésében, kapcsolatok kialakításában. Újításként ebben az évben a diákok egy applikáció segítségével tehetnek fel kérdéseket az előadóknak.

A Mészáros Alapítványhoz bármikor fordulhatnak a diákok

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Dr. Várkonyi Andrea, aki ismertette, hogy a 2016 óta működő Mészáros Alapítvány eddig 1739 diákot támogatott, összesen 1,1 milliárd forintnyi ösztöndíjjal. A támogatás egyik feltétele a konferencián való részvétel, emiatt szeretnék minden évben érdekes programokkal megtölteni ezt a pár napot. A konferencia több hónap munkájának gyümölcse, az ideális programok összeállításában nagy segítséget tudnak nyújtani a résztvevő fiatalok is, akik az applikációval szavazhatnak, melyik előadás nyerte el tetszésüket. Dr. Várkonyi Andrea mindig is a tanulás híve volt, három egyetemet végzett el és pszichológusként sokszor dolgozik együtt fiatalokkal is. A tanulás szerinte a szabadság alappillére, általa a diákok dönthetnek a jövőjükről és örömteli munkát választhatnak maguknak, ami egyben a hobbijuk is lesz. Beszédében kiemelte, hogy az egyetemi és főiskolai évek a legszebbek, emiatt élvezzék ki a jelenlévők.

Már két éve, hogy sávosan határozzák meg az ösztöndíjak összegét és most az alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Várkonyi Andrea bejelentette, hogy a támogatásokat 20%-kal megemelik, vagyis

4,0-es átlagig 150 ezer forintot,

4,0 és 4,5 átlag között 180 ezer forintot, míg

4,5-ös átlag felett 210 ezer forintot fognak kapni az ösztöndíjasok.

Ezzel szeretnék még inkább motiválni a fiatalokat a tanulásra.