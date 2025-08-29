augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatják a felsőoktatásban tanulókat

2 órája

IX. Mészáros Alapítvány Konferencia: az alapítvány segíti a fiatalok elhelyezkedését

Címkék#Dr Várkonyi Andrea#IX Mészáros Alapítvány Konferencia#Mészáros Lőrinc#ösztöndíj

Pénteken, Balatonalmádiban, a Hunguest BÁL Resort hotelben tartották meg IX. Mészáros Alapítvány Konferenciát, melynek célja a felsőoktatásban tanulók támogatása és teret biztosítani számukra különböző szakterületek kiválóságaival találkozni, beszélgetni, vitázni.

Szilas Lilla
IX. Mészáros Alapítvány Konferencia: az alapítvány segíti a fiatalok elhelyezkedését

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A konferencián részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros Alapítvány alapítója; Dr. Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke; Dr. Nagy István agrárminiszter és a Mészáros Alapítvány két kuratóriumi tagja, Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója, valamint dr. Sisa András.

Dr. Várkonyi Andrea ismertette: a 2016 óta működő Mészáros Alapítvány eddig 1739 diákot támogatott
Dr. Várkonyi Andrea ismertette: a 2016 óta működő Mészáros Alapítvány eddig 1739 diákot támogatott
Fotó: Mészáros Alapítvány

A 3 napos konferencián a kuratórium által támogatott   egyetemisták jelenhettek meg, akik az elkövetkezendő napokban több szakmai előadáson is részt vehetnek, melyek segítenek számukra a jövőjük tervezésében, kapcsolatok kialakításában. Újításként ebben az évben a diákok egy applikáció segítségével tehetnek fel kérdéseket az előadóknak.

A Mészáros Alapítványhoz bármikor fordulhatnak a diákok

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Dr. Várkonyi Andrea, aki ismertette, hogy a 2016 óta működő Mészáros Alapítvány eddig 1739 diákot támogatott, összesen 1,1 milliárd forintnyi ösztöndíjjal. A támogatás egyik feltétele a konferencián való részvétel, emiatt szeretnék minden évben érdekes programokkal megtölteni ezt a pár napot. A konferencia több hónap munkájának gyümölcse, az ideális programok összeállításában nagy segítséget tudnak nyújtani a résztvevő fiatalok is, akik az applikációval szavazhatnak, melyik előadás nyerte el tetszésüket. Dr. Várkonyi Andrea mindig is a tanulás híve volt, három egyetemet végzett el és pszichológusként sokszor dolgozik együtt fiatalokkal is. A tanulás szerinte a szabadság alappillére, általa a diákok dönthetnek a jövőjükről és örömteli munkát választhatnak maguknak, ami egyben a hobbijuk is lesz. Beszédében kiemelte, hogy az egyetemi és főiskolai évek a legszebbek, emiatt élvezzék ki a jelenlévők.

Már két éve, hogy sávosan határozzák meg az ösztöndíjak összegét és most az alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Várkonyi Andrea bejelentette, hogy a támogatásokat 20%-kal megemelik, vagyis 

  • 4,0-es átlagig 150 ezer forintot, 
  • 4,0 és 4,5 átlag között 180 ezer forintot, míg 
  • 4,5-ös átlag felett 210 ezer forintot fognak kapni az ösztöndíjasok. 

Ezzel szeretnék még inkább motiválni a fiatalokat a tanulásra.

IX. Mészáros Alapítvány Konferencia: az alapítvány segíti a fiatalok elhelyezkedését

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A konferencián beszédet mondott dr. Nagy István agrárminiszter, aki úgy fogalmazott, amit megtanultunk, azt nem tudják elvenni tőlünk. Dr. Nagy István szerint minden időszakban van valami jó, valami szép a nehéz mellett, ezért derűsen kell szemlélnünk az életet. A fiataloknak azzal a felelősséggel kell együtt élniük, hogy ők fogják az országot tovább vinni, ezért fontos, hogy másokkal megtanuljanak együtt dolgozni, mert közösségben a problémákat is könnyebb megoldani. A konferencia a kapcsolatteremtésekre is ideális, célja, hogy szakmai fórumot biztosítson, ahol előkerülnek napjaink kérdései és problémái. 

Az agrárminiszter arról is beszélt, hogy a konferencia a vidéki fiatalokat is támogatja, mivel erős vidék nélkül nincsen erős Magyarország. Már nem kell elhagyniuk a vidéki településeket a felsőoktatásban végzett diákoknak, hogy boldogulni tudjanak, mivel megerősítették annyira Magyarország ezen részeit is, hogy számos lehetőséggel tudjanak szolgálni számukra.

A konferencia első fellépője Rakonczay Gábor óceánjáró kenus, felfedező volt, aki inspiráló előadás tartott a jelenlévőknek. Már 10 éves korában eldöntötte, hogy óceánátkelő lesz belőle, 13 évesen lefutotta a maratont. Számára a felnőtt lét egyet jelent a szabadsággal. Több világcsúcsot is tart, a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. A megjelent fiataloknak azt mondta: ne halasszanak semmit későbbre, merjenek cselekedni és az álmaiknak élni, akkor is, ha sokan nem hisznek bennük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu