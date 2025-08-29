1 órája
IX. Mészáros Alapítvány Konferencia: az alapítvány segíti a fiatalok elhelyezkedését
Pénteken, Balatonalmádiban, a Hunguest BÁL Resort hotelben tartották meg IX. Mészáros Alapítvány Konferenciát, melynek célja a felsőoktatásban tanulók támogatása és teret biztosítani számukra különböző szakterületek kiválóságaival találkozni, beszélgetni, vitázni.
Fotó: Nagy Lajos / Napló
A konferencián részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros Alapítvány alapítója; Dr. Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke; Dr. Nagy István agrárminiszter és a Mészáros Alapítvány két kuratóriumi tagja, Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója, valamint dr. Sisa András.
A 3 napos konferencián a kuratórium által támogatott egyetemisták jelenhettek meg, akik az elkövetkezendő napokban több szakmai előadáson is részt vehetnek, melyek segítenek számukra a jövőjük tervezésében, kapcsolatok kialakításában. Újításként ebben az évben a diákok egy applikáció segítségével tehetnek fel kérdéseket az előadóknak.
A Mészáros Alapítványhoz bármikor fordulhatnak a diákok
Az eseményen ünnepi beszédet mondott Dr. Várkonyi Andrea, aki ismertette, hogy a 2016 óta működő Mészáros Alapítvány eddig 1739 diákot támogatott, összesen 1,1 milliárd forintnyi ösztöndíjjal. A támogatás egyik feltétele a konferencián való részvétel, emiatt szeretnék minden évben érdekes programokkal megtölteni ezt a pár napot. A konferencia több hónap munkájának gyümölcse, az ideális programok összeállításában nagy segítséget tudnak nyújtani a résztvevő fiatalok is, akik az applikációval szavazhatnak, melyik előadás nyerte el tetszésüket. Dr. Várkonyi Andrea mindig is a tanulás híve volt, három egyetemet végzett el és pszichológusként sokszor dolgozik együtt fiatalokkal is. A tanulás szerinte a szabadság alappillére, általa a diákok dönthetnek a jövőjükről és örömteli munkát választhatnak maguknak, ami egyben a hobbijuk is lesz. Beszédében kiemelte, hogy az egyetemi és főiskolai évek a legszebbek, emiatt élvezzék ki a jelenlévők.
Már két éve, hogy sávosan határozzák meg az ösztöndíjak összegét és most az alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Várkonyi Andrea bejelentette, hogy a támogatásokat 20%-kal megemelik, vagyis
- 4,0-es átlagig 150 ezer forintot,
- 4,0 és 4,5 átlag között 180 ezer forintot, míg
- 4,5-ös átlag felett 210 ezer forintot fognak kapni az ösztöndíjasok.
Ezzel szeretnék még inkább motiválni a fiatalokat a tanulásra.
IX. Mészáros Alapítvány Konferencia: az alapítvány segíti a fiatalok elhelyezkedésétFotók: Nagy Lajos/Napló
A konferencián beszédet mondott dr. Nagy István agrárminiszter, aki úgy fogalmazott, amit megtanultunk, azt nem tudják elvenni tőlünk. Dr. Nagy István szerint minden időszakban van valami jó, valami szép a nehéz mellett, ezért derűsen kell szemlélnünk az életet. A fiataloknak azzal a felelősséggel kell együtt élniük, hogy ők fogják az országot tovább vinni, ezért fontos, hogy másokkal megtanuljanak együtt dolgozni, mert közösségben a problémákat is könnyebb megoldani. A konferencia a kapcsolatteremtésekre is ideális, célja, hogy szakmai fórumot biztosítson, ahol előkerülnek napjaink kérdései és problémái.
Az agrárminiszter arról is beszélt, hogy a konferencia a vidéki fiatalokat is támogatja, mivel erős vidék nélkül nincsen erős Magyarország. Már nem kell elhagyniuk a vidéki településeket a felsőoktatásban végzett diákoknak, hogy boldogulni tudjanak, mivel megerősítették annyira Magyarország ezen részeit is, hogy számos lehetőséggel tudjanak szolgálni számukra.
A konferencia első fellépője Rakonczay Gábor óceánjáró kenus, felfedező volt, aki inspiráló előadás tartott a jelenlévőknek. Már 10 éves korában eldöntötte, hogy óceánátkelő lesz belőle, 13 évesen lefutotta a maratont. Számára a felnőtt lét egyet jelent a szabadsággal. Több világcsúcsot is tart, a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. A megjelent fiataloknak azt mondta: ne halasszanak semmit későbbre, merjenek cselekedni és az álmaiknak élni, akkor is, ha sokan nem hisznek bennük.