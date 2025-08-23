Mezőgazdaság és rock and roll

Augusztus 20.

Ezen a napon egy pillanatra mindig felvillan bennem Tímár Péter korszakalkotó filmjének, az Egészséges erotikának néhány jelenete. Gusztus húsz. Kotmányunk ünnepe. A komcsik ugyanis létrehoztak maguknak pár saját ünnepet, a régieket pedig kisajátították. Így lett augusztus huszadikából megemlékezés a férc alkotmányukra, az új kenyér még éppen belefért Szent István és a Szent Korona helyett.

A kép előterében Ian Anderson egy madridi Jethro Tull-koncerten 2020-ban

Fotó: GettyImages/Europa Press/Ricardo Rubio

Este tűzijáték Révfülöpön. Unokázunk, így aztán leautózunk. Kellő helyismerettel bírván akad parkolóhely egy kellemes sétányira a helyszíntől. A mólón irgalmatlan tömeg, a turizmus még egy, valószínűleg az idei utolsó csapást méri a környékre. A vendéglátóhelyek tömve, fagylaltért és egyebekért kígyózó sorok. Ez itt nem a gazdagok puccparádéja, a felzárkózott középosztály kapcsolódik kifelé még egyszer, mielőtt elkezdődne a meló, az iskola és az ovi. Jól láthatóan nagy a nyomor a borzalmas diktatúrában. Ja, hogy nem? Rengeteg gyerek. A megújult rózsakert pazar látvány. Pár csepp eső. A déli partról megérkeztek az árvaszúnyogok felderítő osztagai, emiatt boldog-boldogtalan törzsi rituáléra emlékeztető hadonászásba kezd, de nem tágítunk. Hajó érkezik, borzalmas zenével. Pontosan kilenc órakor megkezdődik a tűzijáték. Tíz perc álmélkodás, gyönyörködés, ünnep. Szép. Kifelé menet három rendőr rendezi profi módon a torlódást, holott a forgalmi helyzet bonyolult. Minden jó.

Augusztus 21.

1674, Anglia, Berkshire, Basildon. Megszületik Jethro Tull. A pontos időpont ismeretlen, megkeresztelésének dátuma március 30. Valószínűleg nem sokkal azelőtt születhetett, mivel akkoriban nem sokat vacakoltak a keresztelővel, nehogy baj legyen. Oxfordban érettségizik, jogi és politikusi pályára készül, ám a család anyagi nehézségei miatt gazdálkodásba kezd. Hamarosan észreveszi, hogy a kézi, szórva vetés pazarlással jár, ezért kidolgoz egy gépi megoldást. Konkrétan feltalálja a vetőgépet. Az első változathoz a helyi templom orgonájának (!) részeit használja fel. Egy forgó hengerbe mélyedéseket vés, a magok a magtartályból egy csatornába jutnak, ami a gép elején lévő késekhez vezet, és a szerkezet végén található borona be is takarja a barázdát. A munkásai nincsenek oda az újításért, többször megrongálják a gépet, de ez akkoriban, a géprombolások korában nem számított ritkaságnak. Sem ez, sem a további anyagi nehézségek, sem a tüdőelégtelensége nem szegi kedvét, sőt nyugdíjba küldi az ökröket és feltalálja a lóvontatású kapát, továbbá kidolgozza az úgynevezett norfolki négyes vetésforgót. 1731-ben megjelenik a rendszerét és találmányait ismertető könyve, ami a modern mezőgazdaság egyik alapműve. Hamarosan ki is tör a mezőgazdasági forradalom, de Jethro Tull, akinek felbecsülhetetlen érdemei vannak milliók élelemhez jutásában, utolsó éveiben nyomorog és szegénységben hal meg. Halálának ideje ugyanolyan fura, mint születésének dátuma. 1741. február 21. A sírkövön viszont 1740. március 9. olvasható.