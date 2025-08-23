1 órája
Mezőgazdaság és rock and roll
Tűzijáték a mólón, agrárforradalom és csodás manók.
Augusztus 20.
Ezen a napon egy pillanatra mindig felvillan bennem Tímár Péter korszakalkotó filmjének, az Egészséges erotikának néhány jelenete. Gusztus húsz. Kotmányunk ünnepe. A komcsik ugyanis létrehoztak maguknak pár saját ünnepet, a régieket pedig kisajátították. Így lett augusztus huszadikából megemlékezés a férc alkotmányukra, az új kenyér még éppen belefért Szent István és a Szent Korona helyett.
Este tűzijáték Révfülöpön. Unokázunk, így aztán leautózunk. Kellő helyismerettel bírván akad parkolóhely egy kellemes sétányira a helyszíntől. A mólón irgalmatlan tömeg, a turizmus még egy, valószínűleg az idei utolsó csapást méri a környékre. A vendéglátóhelyek tömve, fagylaltért és egyebekért kígyózó sorok. Ez itt nem a gazdagok puccparádéja, a felzárkózott középosztály kapcsolódik kifelé még egyszer, mielőtt elkezdődne a meló, az iskola és az ovi. Jól láthatóan nagy a nyomor a borzalmas diktatúrában. Ja, hogy nem? Rengeteg gyerek. A megújult rózsakert pazar látvány. Pár csepp eső. A déli partról megérkeztek az árvaszúnyogok felderítő osztagai, emiatt boldog-boldogtalan törzsi rituáléra emlékeztető hadonászásba kezd, de nem tágítunk. Hajó érkezik, borzalmas zenével. Pontosan kilenc órakor megkezdődik a tűzijáték. Tíz perc álmélkodás, gyönyörködés, ünnep. Szép. Kifelé menet három rendőr rendezi profi módon a torlódást, holott a forgalmi helyzet bonyolult. Minden jó.
Augusztus 21.
1674, Anglia, Berkshire, Basildon. Megszületik Jethro Tull. A pontos időpont ismeretlen, megkeresztelésének dátuma március 30. Valószínűleg nem sokkal azelőtt születhetett, mivel akkoriban nem sokat vacakoltak a keresztelővel, nehogy baj legyen. Oxfordban érettségizik, jogi és politikusi pályára készül, ám a család anyagi nehézségei miatt gazdálkodásba kezd. Hamarosan észreveszi, hogy a kézi, szórva vetés pazarlással jár, ezért kidolgoz egy gépi megoldást. Konkrétan feltalálja a vetőgépet. Az első változathoz a helyi templom orgonájának (!) részeit használja fel. Egy forgó hengerbe mélyedéseket vés, a magok a magtartályból egy csatornába jutnak, ami a gép elején lévő késekhez vezet, és a szerkezet végén található borona be is takarja a barázdát. A munkásai nincsenek oda az újításért, többször megrongálják a gépet, de ez akkoriban, a géprombolások korában nem számított ritkaságnak. Sem ez, sem a további anyagi nehézségek, sem a tüdőelégtelensége nem szegi kedvét, sőt nyugdíjba küldi az ökröket és feltalálja a lóvontatású kapát, továbbá kidolgozza az úgynevezett norfolki négyes vetésforgót. 1731-ben megjelenik a rendszerét és találmányait ismertető könyve, ami a modern mezőgazdaság egyik alapműve. Hamarosan ki is tör a mezőgazdasági forradalom, de Jethro Tull, akinek felbecsülhetetlen érdemei vannak milliók élelemhez jutásában, utolsó éveiben nyomorog és szegénységben hal meg. Halálának ideje ugyanolyan fura, mint születésének dátuma. 1741. február 21. A sírkövön viszont 1740. március 9. olvasható.
1967, Anglia, Blackpool. Ian Anderson és a haverjai különféle zenekari formációkkal kísérleteztek már, de egyik sem jött be igazán, ráadásul folyton nevet váltottak, mivel amelyik klubban felléptek, az többé nem hívta vissza őket, és így próbálták meg átverni a vezetőséget. Az elnevezéseket többnyire azok találták ki, akik helyet szereztek nekik, mígnem az egyikük bedobta Jethro Tull nevét. Így született meg a rock and roll történetének egyik legkülönösebb nevű, legkülönlegesebb zenekara, hogy aztán a kezdeti botladozások után eladjanak vagy 60 millió hanglemezt. Különböző korszakaikban a bluestól a progresszív rockig játszottak mindent, amit csak ki lehet találni, de az egészet mindig átszőtte a kelta hagyományból táplálkozó folkos, tökéletesen egyedi, artisztikus hangzás. Amire rátett egy lapáttal Ian Anderson jellegzetes hangja, költői szövegvilága és gyakran fél lábon állva elkövetett jellegzetes fuvolajátéka. A Magyarország-imádó (van egy Budapest című számuk is) Anderson amúgy is egy népmesei figura, és ezt sikerült tetéznie a fuvolás-énekes státusszal, amire rajta kívül csak a felejthetetlen Török Ádám volt képes. A számtalan album közül számomra (természetesen az Aqualung mellett) a legkedvesebb az 1972-es Living in the Past. Ez jelent most meg újra két vinylen Still Living in the Past (The Steven Wilson Remixes) címmel, számos extrával, gyönyörű kivitelben. Repülök is már megint és még mindig élni egy kicsit a múltban, a rock and roll fénykorában.