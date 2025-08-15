augusztus 15., péntek

Rettegett árnyék az égen

Afganisztántól a Balkánig: a Mi–24-es harci helikopter véres öröksége

Háborúk sorában bizonyította, hogy számolni kell vele. Nem véletlenül hívták „repülő tanknak”: a Mi–24 egyszerre szállított katonákat és zúdított rakétazáport az ellenségre. Bemutatunk 10 olyan fegyveres konfliktust, amelyben rettegték a szovjet hadigépezetet.

Csizi Péter

A Mi–24-es harci helikopter, amelyet a NATO a „Hind”  (jelentése: szarvastehén) fedőnévvel illetett, a hidegháború egyik legismertebb és legrettegettebb harci eszközévé vált. A szovjet mérnökök a hatvanas évek végén olyan gépet alkottak, amely egyszerre volt csapatszállító és támadó helikopter is. Vastag páncélzata védelmet nyújtott a kézifegyverek tűzerejével szemben, miközben 12,7 mm-es géppuskájával, rakétáival és páncéltörő fegyvereivel sújtott le az ellenséges vonalakra.

A háborúk egyik félelmetes fegyverei voltak a Mi–24 jelzésű harci helikopterek
A háborúk félelmetes fegyverei voltak a Mi–24 jelzésű harci helikopterek
Fotó: Григоров Гавриил

A 8-as út mentén emlékműként őrzik a 005-ös Mi–24-est

A típus több mint 50 éve szolgál, és még mindig aktív számos országban. Oroszországban, Ukrajnában, valamint több kelet-európai, afrikai és ázsiai államban rendszerben maradt, gyakran korszerűsített változatokban (pl. Mi-24P, Mi-35). Mielőtt nálunk kiállítási példánnyá vált belőle néhány darab, a világ számos háborújában rettegték őket, ebből mutatunk be most 10 jelentősebb eseményt:

  • Angola (1975–2002)

A hosszú polgárháborúban szovjet és kubai tanácsadók irányították a kormányerők Mi–24-eseit. A Hind hatalmas tűzereje lehetővé tette, hogy nagy területeket tartson ellenőrzés alatt, és az UNITA lázadók rettegtek a hirtelen érkező támadásoktól.

  • Afganisztán (1979–1989)

A szovjet hadsereg itt vetette be először nagyszámú Mi–24-est. A mudzsahedek „ördög madárnak” nevezték, mert falvakat törölt el a térképről, és a hegyek között is villámgyors támadásokat indított. A gép páncélzata ellenállt a gépfegyvereknek, és csak az amerikai Stinger rakéták megjelenése hozott fordulatot: ettől kezdve a helikopterek veszteségei drámaian megnőttek.

  • Irán–Irak háború (1980–1988)

Az iraki haderő több tucat Mi–24-est kapott a Szovjetuniótól. Ezek a gépek légi csatákat is vívtak az iráni AH-1 Cobra helikopterekkel – ez volt a világ első dokumentált helikopter–helikopter párharca. A közelharcokban gyakran a Mi–24-esek erősebb páncélja bizonyult döntőnek.

  • Csád (1986–1987)

A líbiai hadsereg Mi–24-eseit a csádi konfliktusban vetették be. Bár kezdetben sikereket arattak, a francia Mirage vadászgépek hatékonyan vadásztak rájuk, és több helikoptert megsemmisítettek. A történet jól mutatja: a Hind félelmetes, de nem sebezhetetlen.

  • Irak és az Öböl-háború (1991)

Irak az 1991-es Öböl-háború idején is rendelkezett Mi–24-esekkel, de az amerikai légierő fölénye miatt alig tudták bevetni őket. A koalíció bombázásai sok gépet még a földön megsemmisítettek. Mégis, a típus rettegett maradt, hiszen a sivatagi hadszíntéren egyetlen sikeres támadása is hatalmas pusztítást okozott volna.

Régi képen az egyik MI-24 harci helikopter, a teljes légteret dominálta tűzerejével
Kép: wikipédia
  • Jugoszláv háborúk (1991–1999)

A Balkánon is megjelentek a Hindek. A boszniai és a horvát háborúban szerb és horvát erők is bevetették őket. Városok ostrománál, hegyek között repülve félelmet keltettek, ám több példányt légvédelmi rakéták semmisítettek meg.

  • Csecsenföld (1994–2009)

Az orosz hadsereg Groznij ostrománál és a hegyvidéki harcokban is a Mi–24-esre támaszkodott. A páncélzat miatt rettegték, de a vállról indítható rakéták komoly veszteségeket okoztak. A csecsen harcosok egyik fő célpontja lett, mert tudták: ha a Hind megérkezik, az egész terepszakasz életveszélyessé válik.

  • Etiópia–Eritrea konfliktus (1998–2000)

Etiópia a szovjet fegyverszállítások révén jutott Mi–24-esekhez, amelyeket a hegyvidéki hadszíntéren vetettek be. A helikopterek komoly fölényt biztosítottak a tűzerő és a gyors csapásmérő képesség révén.

  • Szíria (2011–napjainkig)

Az orosz légierő szíriai beavatkozása során a Mi–24-es ismét reflektorfénybe került. A polgárháborúban gyakran látták, amint rakétazáporral támad felkelő állásokat. A szír állami propaganda is szívesen mutatta a Hindek bevetését, hiszen látványos, félelmet keltő fegyverként erősítette a pszichológiai hatást.

  • Ukrajna (2014-től)

A Krím elfoglalása után, majd a 2022-es invázió során mindkét fél használta a típust. Az orosz Mi–24-esek rakétatámadásai és alacsonyan végrehajtott rajtaütései súlyos veszteségeket okoztak, de az ukrán légvédelem is több Hindet lelőtt. Ez is mutatja, hogy a típus még évtizedekkel a megjelenése után is szerepet kap a modern háborúkban.

Kékkel : azok az országok, ahol jelenleg is rendszerben vannak Pirossal: azok, amelyek korábban használták, de ma már kivonták őket.
Kép: wikipédia

A Mi–24-es a hidegháború egyik szimbóluma maradt: egyszerre testesítette meg a szovjet hadigépezet technológiai erejét és a háborúk könyörtelen valóságát. Több mint öt évtizede szolgál, sőt sok országban ma is aktív, mégis Magyarországon már csak emlékműként láthatjuk. A 8-as út mentén, Szentkirályszabadja mellett kiállított példány nem csupán egy helikopter a sok közül: a múlt egy darabja, amely emlékeztet arra, hogy ezek a vasmadarak egykor rettegést keltettek a világ háborús övezeteiben, ma pedig csendben őrzik a történelem súlyát.

 

