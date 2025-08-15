Afganisztántól a Balkánig: a Mi–24-es harci helikopter véres öröksége

A Mi–24-es harci helikopter, amelyet a NATO a „Hind” (jelentése: szarvastehén) fedőnévvel illetett, a hidegháború egyik legismertebb és legrettegettebb harci eszközévé vált. A szovjet mérnökök a hatvanas évek végén olyan gépet alkottak, amely egyszerre volt csapatszállító és támadó helikopter is. Vastag páncélzata védelmet nyújtott a kézifegyverek tűzerejével szemben, miközben 12,7 mm-es géppuskájával, rakétáival és páncéltörő fegyvereivel sújtott le az ellenséges vonalakra.

A háborúk félelmetes fegyverei voltak a Mi–24 jelzésű harci helikopterek

Fotó: Григоров Гавриил

A 8-as út mentén emlékműként őrzik a 005-ös Mi–24-est

A típus több mint 50 éve szolgál, és még mindig aktív számos országban. Oroszországban, Ukrajnában, valamint több kelet-európai, afrikai és ázsiai államban rendszerben maradt, gyakran korszerűsített változatokban (pl. Mi-24P, Mi-35). Mielőtt nálunk kiállítási példánnyá vált belőle néhány darab, a világ számos háborújában rettegték őket, ebből mutatunk be most 10 jelentősebb eseményt:

Angola (1975–2002)

A hosszú polgárháborúban szovjet és kubai tanácsadók irányították a kormányerők Mi–24-eseit. A Hind hatalmas tűzereje lehetővé tette, hogy nagy területeket tartson ellenőrzés alatt, és az UNITA lázadók rettegtek a hirtelen érkező támadásoktól.

Afganisztán (1979–1989)

A szovjet hadsereg itt vetette be először nagyszámú Mi–24-est. A mudzsahedek „ördög madárnak” nevezték, mert falvakat törölt el a térképről, és a hegyek között is villámgyors támadásokat indított. A gép páncélzata ellenállt a gépfegyvereknek, és csak az amerikai Stinger rakéták megjelenése hozott fordulatot: ettől kezdve a helikopterek veszteségei drámaian megnőttek.

Irán–Irak háború (1980–1988)

Az iraki haderő több tucat Mi–24-est kapott a Szovjetuniótól. Ezek a gépek légi csatákat is vívtak az iráni AH-1 Cobra helikopterekkel – ez volt a világ első dokumentált helikopter–helikopter párharca. A közelharcokban gyakran a Mi–24-esek erősebb páncélja bizonyult döntőnek.

Csád (1986–1987)

A líbiai hadsereg Mi–24-eseit a csádi konfliktusban vetették be. Bár kezdetben sikereket arattak, a francia Mirage vadászgépek hatékonyan vadásztak rájuk, és több helikoptert megsemmisítettek. A történet jól mutatja: a Hind félelmetes, de nem sebezhetetlen.

Irak és az Öböl-háború (1991)

Irak az 1991-es Öböl-háború idején is rendelkezett Mi–24-esekkel, de az amerikai légierő fölénye miatt alig tudták bevetni őket. A koalíció bombázásai sok gépet még a földön megsemmisítettek. Mégis, a típus rettegett maradt, hiszen a sivatagi hadszíntéren egyetlen sikeres támadása is hatalmas pusztítást okozott volna.