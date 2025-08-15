3 órája
Forradalmárból milliárdos, majd bukott miniszter – Kapolyi László története (videó)
Az elfeledett szocialista báró hagyatékát lassan az enyészet nyeli el. A milliárdos életútja a felemelkedéstől a teljes összeomlásig vezetett. A budai hegyekben álló luxusvillája kifosztva, áron alul hirdetve várja sorsát – mintha maga a történelem mondana ítéletet felette.
Kapolyi László élete filmbe illő: Újpest főszámvevőjének fia 1956-ban a forradalmárok oldalán állt, majd fizikai munkásként dolgozott a kettes metró építésén. Ezután élesen ívelt pályája felfelé, bányamérnökként és közgazdászként tevékenykedett. Húsznál több szabadalma volt, előbb az MTA rendes tagjává, majd 1983 és 1987 között ipari miniszterré választották. A minden luxussal felszerelt milliárdos villájáról előző cikkünkben foglalkoztunk, lássuk, hogyan vezetett az út a felemelkedéstől a bukásig.
Üres széf és kifosztott villa: így ért véget a milliárdos birodalma
A rendszerváltás után megalapította a System Consultingot, amelynek révén Kapolyi az orosz államadósság rendezéséből szerzett vagyonával Magyarország egyik leggazdagabb embere lett. 2010-ben még 5,6 milliárd forintos vagyonnal szerepelt a leggazdagabbak listáján. Egy évvel később azonban már kérdéses volt, hogy van-e egyáltalán akár 1 milliárd forintja is. Politikai szerepvállalása (MSZDP, majd MSZP-képviselőség 2002–2010) sokak szerint inkább ártott, mint használt. A Vértesi Erőművel és az MVM-mel folytatott jogvitákban cége 12 milliárdot fizetett vissza, ami pénzügyi összeomlásba taszította. Ismerősei szerint az ukrán energetikai kapcsolatait is ellehetetlenítették, magyar kormányzati beavatkozásra.
Az egykori milliárdos miniszter luxusvilláját az enyészet és a vandálok pusztítják (galéria)A Kapolyi-villa és lakója szomorú története.
2013-ban elvesztette feleségét, ez és a sorozatos kudarcok összetörték. 2014-ben 82 évesen halt meg, napi megélhetési gondokkal, közüzemi számlákra kölcsönkérve. Barátai ételt vittek neki. A hagyatéki eljárás évekig rendezetlen maradt, noha több ingatlan és befektetés is a része volt. Magánemberként is ellentmondásos kép maradt róla. Barátai és kollégái szerint segítőkész, munkamániás és becsületes volt: még postás nénik ügyes-bajos dolgait is intézte, nem ivott, és vasárnaponként is dolgozott, miközben szenvedélyesen figyelte az Újpesti Dózsa meccseit. A halálos ágyán is projekteket tervezett, viccelődött.
A budai Béla király úti villáját teljesen kifosztották: eltűntek a bútorok, festmények, és Kapolyi kedvenc ásványgyűjteménye is. Az ingatlant – úgy tudjuk – 1,4 milliárd forintért hirdették, de a tervek szerint lebontanák és társasházzá alakítanák. Ha az urbexesek most nem dokumentálják, a helyből semmi sem marad, csak emlék. A villa bejárását az alábbi videón tekinthetik meg, az abandonaut Youtube-csatorna jóvoltából.
