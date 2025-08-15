Forradalmárból milliárdos, majd bukott miniszter – Kapolyi László története (videó)

Kapolyi László élete filmbe illő: Újpest főszámvevőjének fia 1956-ban a forradalmárok oldalán állt, majd fizikai munkásként dolgozott a kettes metró építésén. Ezután élesen ívelt pályája felfelé, bányamérnökként és közgazdászként tevékenykedett. Húsznál több szabadalma volt, előbb az MTA rendes tagjává, majd 1983 és 1987 között ipari miniszterré választották. A minden luxussal felszerelt milliárdos villájáról előző cikkünkben foglalkoztunk, lássuk, hogyan vezetett az út a felemelkedéstől a bukásig.

Az egykori milliárdos páncélszekrénye a Kapolyi-villában, a trezor olyan üres, mint a hátrahagyott kastély

Kép: Dragon Urbex facebook

Üres széf és kifosztott villa: így ért véget a milliárdos birodalma

A rendszerváltás után megalapította a System Consultingot, amelynek révén Kapolyi az orosz államadósság rendezéséből szerzett vagyonával Magyarország egyik leggazdagabb embere lett. 2010-ben még 5,6 milliárd forintos vagyonnal szerepelt a leggazdagabbak listáján. Egy évvel később azonban már kérdéses volt, hogy van-e egyáltalán akár 1 milliárd forintja is. Politikai szerepvállalása (MSZDP, majd MSZP-képviselőség 2002–2010) sokak szerint inkább ártott, mint használt. A Vértesi Erőművel és az MVM-mel folytatott jogvitákban cége 12 milliárdot fizetett vissza, ami pénzügyi összeomlásba taszította. Ismerősei szerint az ukrán energetikai kapcsolatait is ellehetetlenítették, magyar kormányzati beavatkozásra.