Állami kitüntetést kapott a polgármester

Augusztus 20-a apropóján állami kitüntetéseket adtak át, amelyekkel az ország kiemelkedő közszereplőit, szakembereit és közösségépítőit ismerik el. Idén Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Csombó Zoltán, Mindszentkálla polgármestere. Az elismerés a település fejlesztése érdekében végzett eredményes munkáját, valamint a vármegye falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatásainak kialakításában és működtetésében betöltött kiemelkedő szerepét ismeri el.

Csúri Ákos, a Kőfeszt megálmodója és a kitüntetett Csombó Zoltán, Mindszentkálla polgármestere

Fotó: Facebook/Kőfeszt

Mindszentkálla polgármestere átvehette az elismerést

Csombó Zoltán több éve dolgozik azért, hogy a település lakói számára élhetőbb, korszerűbb és biztonságosabb környezetet teremtsen. Polgármesterként nemcsak a mindennapi közigazgatási feladatokat látja el magas színvonalon, hanem a közösségépítésre is hangsúlyt fektet. Az általa vezetett fejlesztések hozzájárultak a helyi infrastruktúra javításához, a közszolgáltatások bővítéséhez, és erősítették a lakosság összetartását.

Kiemelkedő jelentőségű a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatások működtetésében végzett munkája is, amelyek sok kis településen jelentik a lakosság ellátásának alapját. E programok révén a rászorulók, idősek és családok egyaránt gyorsan és hatékonyan juthatnak hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz, ami a helyi közösségek életminőségét jelentősen javítja. Csombó Zoltán munkája példaértékű a közigazgatásban, hiszen a szolgálat és a közösség iránti elkötelezettséget ötvözi a szakmai hozzáértéssel.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt átadása nem csupán egy személyes elismerés, hanem a település egész közösségének is szóló tisztelet. Az állami kitüntetések célja, hogy példát mutassanak mindannyiunk számára a közéleti, szakmai és társadalmi elhivatottság értékéről. Mindszentkálla polgármestere ezzel a díjjal nemcsak saját, hanem a helyi közösség sikereit is ünnepli, és újabb motivációt ad a jövőbeli fejlesztésekhez.

Gratulálunk Csombó Zoltánnak a rangos elismeréshez!