Fizetés

54 perce

Friss hír: ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

A gazdasági növekedés mellett kiemelten fontos a jövedelmek növekedése is. Ennek részeként a kormány többlépcsős programja a minimálbér emelését célozza.

A gazdasági növekedés elérése nem öncél, ezért kiemelten fontos, hogy a jövedelmek is emelkedjenek 2025-ben, amihez a kormány többlépcsős béremelési programja járul hozzá, összhangban a kötelező bérminimum növelésével. A minimálbér fokozatosan emelkedik: 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, míg 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra, a garantált bérminimum pedig 2025-ben 7 százalékkal, 348 800 forintra nő, a következő évek értékeit pedig évente határozzák meg. A kormány célja, hogy a béremelési program révén a minimálbér mielőbb 400 000 forintra, az átlagkereset pedig 1 millió forintra emelkedjen, hiszen a legkisebb bérek növelése felfelé húzza a magasabb kereseteket is – áll Magyarország Kormányának közleményében.

A minimálbér emelése mindenkit érint

A kormány a bérmegállapodás biztosítása érdekében segíti a minimálbéren foglalkoztató munkáltatókat, akiknek a szociális hozzájárulási adót csúsztatva kell befizetniük: 2025-ben a 2024-es, 2026-ban az 2025-ös, míg 2027-ben a 2026-os érték szerint. A munkáltatók termelékenységét és hatékonyságát a Demján Sándor Program keretében mintegy 1400 milliárd forinttal támogatják, elősegítve a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztését és növekedését. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése emellett több családi ellátás összegét is növeli (GYED, diplomás GYED, GYOD), miközben a bérek vásárlóerejét 2025-ben 9%-os növekedés biztosítja, ami a fogyasztás bővülésén keresztül a gazdasági növekedést is erősíti, a cél a 3%-ot meghaladó növekedés elérése. 

Részletesebb információ az origo.hu-n.

 

