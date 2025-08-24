Ilyen volt a 2025-ös Miss Balaton gála (+ exkluzív fotók)

A Miss Balaton a nőiesség, a stílus és a közösség ünnepe, amely színvonalas programokkal és látványos pillanatokkal varázsolta el a közönséget. A gála nem csupán egy esemény, hanem egy összetartó közösség visszatérő találkozója is, ahol a szépség és a divat kéz a kézben jár.

Vörös szőnyeg, csodás ruhák és exkluzív pillanatok: Miss Balaton 2025

Fotó: Miss Balaton

A Miss Balaton gála csillagjai

A gála vörös szőnyegén a hazai média és a közönség előtt vonultak fel a korábbi és jelenlegi szépségkirálynők. Bábel Virág, a 2024-es Miss Balaton, idén már nem versenyzőként, hanem házigazdaként tündökölt elegáns fekete estélyiben.

Tavaly ilyenkor szinte fel sem fogtam, hogy én kaptam meg a koronát. Furcsa és jóleső a visszatérés, hiszen idén már nem kellett izgulnom, de csupa szép emléket idézett fel az este

– mesélte Virág a gála hangulatáról. A közönség soraiban felbukkant Gelencsér Timi vőlegényével, Iszak Eszter és Balogh Eleni is, aki 2019-ben nyerte el a koronát. Eleni a rendezvényen elmondta, mennyire örömteli számára, hogy jegyesével, Dáviddal osztozhat az esemény varázsában:

Amikor megnyertem a Miss Balaton koronáját 2019-ben, Dávid még nézőként szurkolt nekem. A következő évben már egy párként érkeztünk a vörös szőnyegre, idén először pedig már jegyespárként veszünk részt az eseményen. Boldog vagyok, hogy megoszthatom vele ezeket a pillanatokat, mert igazi öröm számomra az itteni csapattal közös munka.

Divat és látvány

A gála egyik legkiemelkedőbb programja a Merő Péter tervező kollekcióját bemutató divatshow volt. A modellek elegáns, nyári és estélyi ruhákban vonultak fel, megidézve a magyar divat legújabb trendjeit, miközben a közönség lelkesen követte a bemutatót. A látványos ruhakavalkád nemcsak a szépséget, hanem az önkifejezés és a stílus ünnepét is jelentette.

Bár idén nem választottak új királynőt, a gála így is felejthetetlen élményt nyújtott, és méltóan zárta le a nyári szezont a Balaton partján.