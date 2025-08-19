Messziről érkezett szépség hódította meg a Balaton-partot – íme a Miss Olympians Beach legjobb pillanatai

Tíz versenyző mérte össze szépségét augusztus 16-án Balatonlellén, ahol immár hatodik alkalommal rendezték meg a döntőt. A Miss Olympians Beachen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben mutatták meg magukat, a zsűri pedig kiválasztotta a legszebbnek ítélt versenyzőket. A hölgyek összesen közel hatmillió forint értékű díjat kaptak – írja a sonline.hu.

Miss Olympians Beach: A borsodi versenyző ragyogott a színpadon, és elnyerte a koronát

Fotó: Muzslaj Péter/sonline.hu

Miss Olympians Beach: borsodi lány nyerte a versenyt

A verseny győztese a sajószentpéteri Koleszár Lili lett, akit a Miss Olympians Beach királynőjeként koronáztak meg Balatonlellén, az Olympians Beach szabadstrandon. Az első udvarhölgy címet a makói Tóth-Kása Klaudia, míg a második udvarhölgy címet a pécsi Schneicher Szilvia nyerte el. A Best Body királynői címet, valamint a közönségdíjat a celldömölki Molnár Szofi kapta. Különdíjat vehetett át Tóth-Kása Klaudia, valamint a budapesti Cervetto Buenavida Leticia Rozália is.

Az idei versenyre 62 nevezés érkezett, közülük választották ki a 20 elődöntőst, majd júliusban derült ki, kik jutnak a döntőbe. A tíz döntős kisestélyiben, NEBBIA bodyban, bikiniben és Crystal Store nagyestélyiben vonult a közönség elé – emelte ki Varga Andrea Lusy, az esemény főszervezője.

A zsűriben helyet foglalt Kardos Anna influencer, modell és szépségkirálynő, Nyergesi Tímea, a Nagy Ő nyertese, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Badalik Szabolcs, a 78-szoros strandlabdarúgó-válogatott tagja, valamint Nagy Renáta, a Házasság első látásra című műsor szereplője. A zsűri elnöki tisztét Demkó Tamás, a Vill-Esco Zrt. tulajdonosa töltötte be.

A nyerteseket értékes ajándékokkal díjazták: Dubajba szóló utazások, arany nyakláncok, szépségápolási utalványok, wellnesshétvégék és okostelefonok is gazdára találtak, összesen közel hatmillió forint értékben. – Senki sem ment haza üres kézzel, minden résztvevő kapott valamit – hangsúlyozta a főszervező.

Az eseményre hatalmas érdeklődés mellett került sor, hiszen Magyarország első és egyetlen beach szépségversenyéről van szó. A programot Subecz Tamás, Demjén Ferenc vokalistájának fellépése, valamint Király Linda koncertje színesítette. – Közel ezer érdeklődő kísérte figyelemmel az eseményt, amely fergeteges hangulatban zajlott. Bár a végén feltámadt a szél, még egy rövid bulit is tartottunk. A lányok rendkívül elkötelezettek voltak, egyikük például sérült lábbal teljesítette végig a versenyt – mesélte Varga Andrea Lusy.

Bővebb információ és a fotók a sonline.hu-n.