augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korona

1 órája

Messziről érkezett szépség hódította meg a Balaton-partot – íme a Miss Olympians Beach legjobb pillanatai

Címkék#Balatonlell#Koleszár Lili#Miss Olympians Beachen

A Balaton partján rendezték meg a Miss Olympians Beach döntőjét. A fináléban a borsodi Koleszár Lili hódította el a koronát.

Veol.hu

Tíz versenyző mérte össze szépségét augusztus 16-án Balatonlellén, ahol immár hatodik alkalommal rendezték meg a döntőt. A Miss Olympians Beachen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben mutatták meg magukat, a zsűri pedig kiválasztotta a legszebbnek ítélt versenyzőket. A hölgyek összesen közel hatmillió forint értékű díjat kaptak – írja a sonline.hu.

Miss Olympians Beach
Miss Olympians Beach: A borsodi versenyző ragyogott a színpadon, és elnyerte a koronát
Fotó: Muzslaj Péter/sonline.hu

Miss Olympians Beach: borsodi lány nyerte a versenyt

A verseny győztese a sajószentpéteri Koleszár Lili lett, akit a Miss Olympians Beach királynőjeként koronáztak meg Balatonlellén, az Olympians Beach szabadstrandon. Az első udvarhölgy címet a makói Tóth-Kása Klaudia, míg a második udvarhölgy címet a pécsi Schneicher Szilvia nyerte el. A Best Body királynői címet, valamint a közönségdíjat a celldömölki Molnár Szofi kapta. Különdíjat vehetett át Tóth-Kása Klaudia, valamint a budapesti Cervetto Buenavida Leticia Rozália is.

Az idei versenyre 62 nevezés érkezett, közülük választották ki a 20 elődöntőst, majd júliusban derült ki, kik jutnak a döntőbe. A tíz döntős kisestélyiben, NEBBIA bodyban, bikiniben és Crystal Store nagyestélyiben vonult a közönség elé – emelte ki Varga Andrea Lusy, az esemény főszervezője.

A zsűriben helyet foglalt Kardos Anna influencer, modell és szépségkirálynő, Nyergesi Tímea, a Nagy Ő nyertese, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Badalik Szabolcs, a 78-szoros strandlabdarúgó-válogatott tagja, valamint Nagy Renáta, a Házasság első látásra című műsor szereplője. A zsűri elnöki tisztét Demkó Tamás, a Vill-Esco Zrt. tulajdonosa töltötte be.

A nyerteseket értékes ajándékokkal díjazták: Dubajba szóló utazások, arany nyakláncok, szépségápolási utalványok, wellnesshétvégék és okostelefonok is gazdára találtak, összesen közel hatmillió forint értékben. – Senki sem ment haza üres kézzel, minden résztvevő kapott valamit – hangsúlyozta a főszervező.

Az eseményre hatalmas érdeklődés mellett került sor, hiszen Magyarország első és egyetlen beach szépségversenyéről van szó. A programot Subecz Tamás, Demjén Ferenc vokalistájának fellépése, valamint Király Linda koncertje színesítette. – Közel ezer érdeklődő kísérte figyelemmel az eseményt, amely fergeteges hangulatban zajlott. Bár a végén feltámadt a szél, még egy rövid bulit is tartottunk. A lányok rendkívül elkötelezettek voltak, egyikük például sérült lábbal teljesítette végig a versenyt – mesélte Varga Andrea Lusy.

Bővebb információ és a fotók a sonline.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu