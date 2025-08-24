1 órája
MotoGP: magyar zászló az égen, csuklós busz a pályán (+ videók)
A Balaton Park versenycsíkján minden megvolt: bukások, előzések, drámai pillanatok és a tapsvihar Talmácsi Gábor tiszteletkörének. Márquez ugyan favoritként rajtolt, de a főfutam így is bőven tartogatott meglepetéseket.
A látványos szombati sprintfutam után ismét motorra ültek a királykategória sztárjai. A 11 körös versenyt Marc Márquez magabiztosan nyerte, jelezve, hogy kiváló formában érkezett Magyarországra. A szurkolók már ekkor sejtették: a MotoGP főversenyének favoritja nem lehet más, mint a spanyol versenyző, arra azonban senki sem számíthatott, hogy rögtön a rajt után nehézségei akadnak.
A MotoGP nagydíj előtt: Talmácsi Gábor tiszteletköre és egy óriáslobogó a pálya felett
A vasárnapi főfutam előtt a lelátó felállva tapsolta Talmácsi Gábort, Magyarország eddigi egyetlen gyorsaságimotoros-világbajnokát. A 2007-ben világbajnoki címet szerző motoros tiszteletkört tett egykori gépével, miközben „Köszönjük Talmácsi Gábor!" feliratú molinóval üdvözölte őt a hazai publikum. Nem sokkal később újabb látványosságnak lehettek szemtanúi a nézőtéren: egy helikopterről felfüggesztett, több tíz méteres nemzeti lobogó repült körbe lassan a pálya felett.
Fordulatokkal teli rajt, feszült percek az első körökben
Fabio Di Giannantonio már a felvezető kör végén a boxba kényszerült műszaki hiba miatt, így nem is tudott elrajtolni az első sorból. A rajtnál Marco Bezzecchi lőtt ki legjobban, Márquez a harmadik helyre esett vissza Pedro Acosta (KTM) mögé. Enea Bastianini bukása a dobogóért vívott csata közben kis híján tömegbalesetet okozott: motorja keresztben csúszott a pályán, de szerencsére senki nem találta el, hajmeresztő pillanatok voltak. Bezzecchi az első körökben magabiztosan vezetett, de Márquez fokozatosan dolgozta le hátrányát. A gyári Ducati pilótája előbb Acostát vadászta le, majd egyre jobban közeledett az olasz pilótához. A hetedik körben oda-vissza előzték egymást, amelyet a közönség üdvrivalgással fogadott. Végül a 11. körben Márquez átvette a vezetést, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt.
A középmezőnyből rajtoló Pedro Acosta is remek teljesítményt nyújtott: a 16. körben előzte meg Bezzecchit, és a második helyre jött fel. A KTM fiatal spanyolja próbálta üldözni Márquezt, de a hatszoros bajnok tempóját nem tudta tartani. Bezzecchi a hajrában már inkább a dobogó megtartására koncentrált, és végül harmadikként ért célba.
„Martinator” nagy menetelése
A futam legnagyobb hőse Jorge Martín lett, aki a 17. helyről rajtolva tört előre. A spanyol versenyző elképesztő tempót diktált, lépésről lépésre küzdötte át magát a mezőnyön, és hét körrel a vége előtt már Franco Morbidellivel vívott a negyedik helyért. Végül magabiztosan előzte meg, sőt le is szakította riválisát. A közönség állva ünnepelte a bravúrt: Martín a negyedik pozícióig jött fel, és a futam hőseként ünnepelte csapata, teljes joggal.
A leglassabb versenyző díja minden bizonnyal a veszprémi, lila csuklós busz sofőrjéé lett, ami az ünneplés közben gyűjtötte be a pályabírókat:
