Magyar Nagydíj

1 órája

Talmácsi Gábor a MotoGP előtt felidézi világbajnoki diadalát

Címkék#Talmácsi Gábor#magyar nagydíj#világbajnok#MotoGP

A magyar nagydíj hétvégéjén a múlt és a jelen találkozik: Talmácsi Gábor a régi világbajnoki gépével gurul pályára. A Balaton Park Circuit közönsége így első kézből láthatja a magyar motorsport egyetlen világbajnokának tiszteletkörét. A MotoGP‑mezőny a jelenleg egyeduralkodó Marc Márquez vezeté­sével a hétvégén látogat Balatonfőkajárra.

Csizi Péter

Talmácsi Gábor közel húsz év után ismét világbajnoki motorjának nyergébe ül, hogy különleges tiszteletkört tegyen a MotoGP Magyar Nagydíj vasárnapi futama előtt. A 2007-ben 125 köbcentis kategóriában világbajnoki címet szerző versenyző ezúttal nem a győzelemért, hanem a múlt megidézéséért gurul pályára. A Balaton Park Circuit közönsége a királykategória rajtja előtt fél órával láthatja a legendát, amint abban a ruhában és azon a kétütemű gépen motorozik, amellyel Valenciában világbajnok lett.

Talma örökre beírta magát a motorsport történelmébe, amit a hétvégi MotoGP futamon ismét újraélhet a közönség
Forrás: P1race.hu

Magyar ünnep a MotoGP-n: Talmácsi Gábor világbajnoki géppével gurul pályára

A magyar motorsport-rajongóknak különös jelentősége van ennek a pillanatnak. Talmácsi sikere ugyanis máig az egyetlen magyar világbajnoki cím a gyorsaságimotoros-világbajnokság történetében, így neve összeforrt a sport hazai népszerűségével. A mostani bemutató nemcsak nosztalgia, hanem egy szimbolikus híd a múlt és a jelen között: jelképe annak, hogy Magyarország végre valóban MotoGP-futamot rendezhet.

Balatonring helyett Balaton Park Circuit

A helyszín is különleges: a Balaton Park Circuit hosszú évek várakozása után ad otthont a gyorsaságimotoros világbajnokságnak. A magyar szurkolók számára ez régi álom, hiszen a korábban tervezett Balatonring Sávoly mellett sosem valósult meg. A projekt sokáig a remény és a csalódás szimbóluma volt, de most, hogy Balatonfőkajár mellett felépült a modern pálya, végre testközelből élhetjük át a MotoGP hangulatát.

Visszatérés a kétütemű motor világába

„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt motorozhatok a saját világbajnoki gépemmel – vallotta Talmácsi. – Nem tudom, lesz-e még lehetőségem ekkora közönség előtt körözni, ezért minden pillanatát szeretném kiélvezni.” A motorját régi szerelői készítették fel a bemutatóra, hiszen hosszú ideig pihent a garázsban. Talma a múlt héten próbálta ki újra, és azonnal előjöttek az emlékek: „Egészen más világ ez a kétütemű gép, sokkal érzékenyebb, szűk tartományban működik igazán jól. A mostani Moto3-as motorokra csak ráül az ember, és megy – ehhez képest ez igazi kihívás.”

Ünnep és motorsport egyszerre

A tervek szerint Talmácsi a pálya első szakaszán a közönség felé fordul, majd a hátsó részen enged meg magának néhány lendületesebb mozdulatot. „Ez nem a sebességről, hanem a motorsport szeretetéről szól” – mondta a világbajnok.

Történelmi hétvége Magyarországon

A magyar MotoGP-hétvége így nem csupán a világ legjobb motorosainak csatája lesz, hanem egy ünnepi pillanat is: a hazai motorsport-ikon visszatérése a pályára, ott, ahol a régóta várt magyar futam valóra vált.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
