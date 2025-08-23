augusztus 23., szombat

Bence névnap

Itthon száguld a csúcsmezőny

2 órája

Bukásokkal indult a MotoGP-hétvége a Balaton partján (galéria + videó)

Címkék#varga Tibor#világbajnokság#Balaton Park#sprintfutam#MotoGP

A hazai versenypálya igazi tűzkeresztségét a királykategória hozta el. A szombati program drámai fordulatokkal indult: a magyar Varga Tibor bukása félbeszakította az elektromos kísérősorozat versenyét, a MotoGP sprintfutama pedig már az első kanyarban megtizedelte a mezőnyt.

Csizi Péter

Harminchárom év szünet után ismét Magyarországra látogatott a gyorsaságimotoros-világbajnokság. A Balatonfőkajár mellett fekvő Balaton Park Circuit most először adott otthont a MotoGP-nek, miután a Hungaroringen 1990-ben és 1992-ben rendeztek futamot. A hazai közönség így több mint három évtized után újra testközelből láthatta a motorsport legnagyobb sztárjait.

Jorge Martín és Álex Márquez elkeseredett csatája a középmezőnyben: Előbbi a címvédő, utóbbi az idei MotoGP világbajnoki cím egyik fő esélyese
Fotó: Fülöp Ildikó 

Hatalmas érdeklődés övezte a MotoGP-futamot

Balatonfőkajár térsége szombat délre nyüzsgő méhkassá változott. Piros transzparensek és sárga mellényes forgalomirányítók terelték az érdeklődőket a versenypálya irányba. Az ezredév első magyarországi királykategóriás versenyére nem csupán motorokkal, hanem autókkal is ezrek érkeztek, megtöltve a Balaton Park környékét. Ennek ellenére a frissen felavatott aszfaltcsík csapata remekül hangolt rá a vasárnapi főfutamra, a pilóták úgyszintén.

Magyar reménység bukása árnyékolta be a szombati nyitányt

A szombati nap első igazi sokkját a MotoE kategória hozta, ahol a mindössze 18 éves magyar versenyző, Varga Tibor a negyedik helyről indulva szenzációs rajtot vett, és az első kanyarban még az élre is állt. Néhány kanyarral később azonban hibázott, és a 14-es fordulóban bukott. A futamot félbeszakították, Vargát kórházba szállították, de szerencsére hamar jelezte: jól van, és bízik benne, hogy visszatérhet a második futamra. A tehetséges motoros az előző hétvégén, a Red Bull Ringen élete legjobb eredményét hozta, amikor a negyedik helyen végzett, és jelenleg a 11. a világbajnoki pontversenyben.

Kvalifikációs meglepetések a legnagyobb géposztályban

Már a MotoGP időmérője sem múlt el izgalmak nélkül. A hatszoros világbajnok Marc Márquez megszerezte a pole pozíciót a Ducatival, míg a fiatal spanyol tehetség, Pedro Acosta (ismét) bukott a kvalifikáció során, így a hetedik rajtkockába szorult. A címvédő Jorge Martín mindössze a 17. helyről indulhatott az Apriliával, míg Francesco Bagnaia csak a 15. rajtkockából várta a szombati sprintfutamot a gyári Ducati színeiben.

Bukásokkal indult a MotoGP-hétvége a Balaton partján

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Balesetek az első körben, Márquez és a Rossi tanítványok csatája

A szombati 13 körös sprintfutam már az első kanyarban komoly drámát hozott. A hatszoros világbajnok Marc Márquez remek rajtjának köszönhetően megtartotta vezető helyét. Nem sokkal mögötte az első kanyarhoz érkezve Fabio Quartararo (Yamaha) túl későn fékezett, és ennek következtében belecsapódott az (idei formáját tekintve) előkelő helyről rajtoló Enea Bastianini (KTM) motorkerékpárjába. A nagy ütés hatására Bastianini a pálya szélére kényszerült, majd ütközött Johann Zarcóval, ennek következtében mindkettejüknek véget ért a verseny. A mezőny hátsó részében több versenyző is helyet veszített. Az élmezőny azonban – élén Márquezzel – sértetlenül megúszta az első métereket, így a spanyol versenyző megkapta a nyakába a két VR46- os pilótát. Luca Marini (Honda) és Fermín Aldeguer (Ducati) nagy csatát vívott a negyedik helyért, de végül nem tudtak helyet cserélni. A címvédő Jorge Martín a 17. rajtkockából indulva a kilencedik helyig kapaszkodott fel, míg Márquez csapattársa, a kétszeres vb-győztes Francesco Bagnaia csak a 13. pozícióban zárt. A dobogóra végül a negyedik körben kialakult felállásban a három Ducati-versenyző fért fel: Fabio Di Giannantonio 2,095 másodperc, míg Franco Morbidelli 3,595 másodperc hátránnyal lett második és harmadik, akik szinte az egész verseny alatt tapadtak a spanyol pilótára, ám előzési pozícióba nem tudtak kerülni, hiába kergették éhes farkasként az élen motorozó gyári ducatist.

A spanyol pilóta ünneplése a sprintfutam végén:

Végső eredménylista (13 kör, Balaton Park)

HelyVersenyzőCsapatHátrány / Idő
1.Marc MárquezDucati Lenovo Team21:13.465 perc
2.Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team+2.095 s
3.Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team+3.595 s
4.Luca MariniHonda HRC Castrol+4.890 s
5.Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP+5.692 s
6.Joan MirHonda HRC Castrol+6.147 s
7.Marco BezzecchiAprilia Racing+6.266 s
8.Álex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP+7.332 s
9.Jorge MartínAprilia Racing+10.779 s
10.Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3+12.905 s
11.Raül FernándezTrackhouse Racing MotoGP+13.148 s
12.Jack MillerPrima Pramac Yamaha+14.097 s
13.Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+14.891 s
14.Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha+15.342 s
15.Ai OguraTrackhouse Racing MotoGP+15.467 s
16.Álex RinsMonster Energy Yamaha+21.007 s
17.Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing+22.245 s
18.Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing+1 kör
Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3Bukás – kiesett
Fabio QuartararoMonster Energy YamahaBukás – kiesett
Johann ZarcoLCR Honda CastrolBukás – kiesett

 

Előzetes a vasárnapi főfutamra

A hétvége izgalmai ezzel még nem értek véget: vasárnap következnek a főversenyek. A Moto3, a Moto2 és a MotoGP Magyar Nagydíja is sorra kerül a Balaton Parkban. A nézők telt házas hangulatra számíthatnak, Márquez pedig esélyesként várja az újabb kihívást, míg riválisai – köztük Jorge Martín és Francesco Bagnaia – a felzárkózásban reménykednek. A vasárnapi viadal döntő lehet a világbajnoki pontverseny alakulása szempontjából. Talmácsi Gábor pedig tiszteletkört fog motorozni az izgalmasnak ígérkező főfutam előtt.

 

