Bukásokkal indult a MotoGP-hétvége a Balaton partján (galéria + videó)
A hazai versenypálya igazi tűzkeresztségét a királykategória hozta el. A szombati program drámai fordulatokkal indult: a magyar Varga Tibor bukása félbeszakította az elektromos kísérősorozat versenyét, a MotoGP sprintfutama pedig már az első kanyarban megtizedelte a mezőnyt.
Harminchárom év szünet után ismét Magyarországra látogatott a gyorsaságimotoros-világbajnokság. A Balatonfőkajár mellett fekvő Balaton Park Circuit most először adott otthont a MotoGP-nek, miután a Hungaroringen 1990-ben és 1992-ben rendeztek futamot. A hazai közönség így több mint három évtized után újra testközelből láthatta a motorsport legnagyobb sztárjait.
Hatalmas érdeklődés övezte a MotoGP-futamot
Balatonfőkajár térsége szombat délre nyüzsgő méhkassá változott. Piros transzparensek és sárga mellényes forgalomirányítók terelték az érdeklődőket a versenypálya irányba. Az ezredév első magyarországi királykategóriás versenyére nem csupán motorokkal, hanem autókkal is ezrek érkeztek, megtöltve a Balaton Park környékét. Ennek ellenére a frissen felavatott aszfaltcsík csapata remekül hangolt rá a vasárnapi főfutamra, a pilóták úgyszintén.
Magyar reménység bukása árnyékolta be a szombati nyitányt
A szombati nap első igazi sokkját a MotoE kategória hozta, ahol a mindössze 18 éves magyar versenyző, Varga Tibor a negyedik helyről indulva szenzációs rajtot vett, és az első kanyarban még az élre is állt. Néhány kanyarral később azonban hibázott, és a 14-es fordulóban bukott. A futamot félbeszakították, Vargát kórházba szállították, de szerencsére hamar jelezte: jól van, és bízik benne, hogy visszatérhet a második futamra. A tehetséges motoros az előző hétvégén, a Red Bull Ringen élete legjobb eredményét hozta, amikor a negyedik helyen végzett, és jelenleg a 11. a világbajnoki pontversenyben.
Kvalifikációs meglepetések a legnagyobb géposztályban
Már a MotoGP időmérője sem múlt el izgalmak nélkül. A hatszoros világbajnok Marc Márquez megszerezte a pole pozíciót a Ducatival, míg a fiatal spanyol tehetség, Pedro Acosta (ismét) bukott a kvalifikáció során, így a hetedik rajtkockába szorult. A címvédő Jorge Martín mindössze a 17. helyről indulhatott az Apriliával, míg Francesco Bagnaia csak a 15. rajtkockából várta a szombati sprintfutamot a gyári Ducati színeiben.
Fotók: Fülöp Ildikó/Napló
Balesetek az első körben, Márquez és a Rossi tanítványok csatája
A szombati 13 körös sprintfutam már az első kanyarban komoly drámát hozott. A hatszoros világbajnok Marc Márquez remek rajtjának köszönhetően megtartotta vezető helyét. Nem sokkal mögötte az első kanyarhoz érkezve Fabio Quartararo (Yamaha) túl későn fékezett, és ennek következtében belecsapódott az (idei formáját tekintve) előkelő helyről rajtoló Enea Bastianini (KTM) motorkerékpárjába. A nagy ütés hatására Bastianini a pálya szélére kényszerült, majd ütközött Johann Zarcóval, ennek következtében mindkettejüknek véget ért a verseny. A mezőny hátsó részében több versenyző is helyet veszített. Az élmezőny azonban – élén Márquezzel – sértetlenül megúszta az első métereket, így a spanyol versenyző megkapta a nyakába a két VR46- os pilótát. Luca Marini (Honda) és Fermín Aldeguer (Ducati) nagy csatát vívott a negyedik helyért, de végül nem tudtak helyet cserélni. A címvédő Jorge Martín a 17. rajtkockából indulva a kilencedik helyig kapaszkodott fel, míg Márquez csapattársa, a kétszeres vb-győztes Francesco Bagnaia csak a 13. pozícióban zárt. A dobogóra végül a negyedik körben kialakult felállásban a három Ducati-versenyző fért fel: Fabio Di Giannantonio 2,095 másodperc, míg Franco Morbidelli 3,595 másodperc hátránnyal lett második és harmadik, akik szinte az egész verseny alatt tapadtak a spanyol pilótára, ám előzési pozícióba nem tudtak kerülni, hiába kergették éhes farkasként az élen motorozó gyári ducatist.
A spanyol pilóta ünneplése a sprintfutam végén:
Végső eredménylista (13 kör, Balaton Park)
|Hely
|Versenyző
|Csapat
|Hátrány / Idő
|1.
|Marc Márquez
|Ducati Lenovo Team
|21:13.465 perc
|2.
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+2.095 s
|3.
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+3.595 s
|4.
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|+4.890 s
|5.
|Fermín Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+5.692 s
|6.
|Joan Mir
|Honda HRC Castrol
|+6.147 s
|7.
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+6.266 s
|8.
|Álex Márquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+7.332 s
|9.
|Jorge Martín
|Aprilia Racing
|+10.779 s
|10.
|Pol Espargaró
|Red Bull KTM Tech3
|+12.905 s
|11.
|Raül Fernández
|Trackhouse Racing MotoGP
|+13.148 s
|12.
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha
|+14.097 s
|13.
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|+14.891 s
|14.
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha
|+15.342 s
|15.
|Ai Ogura
|Trackhouse Racing MotoGP
|+15.467 s
|16.
|Álex Rins
|Monster Energy Yamaha
|+21.007 s
|17.
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|+22.245 s
|18.
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|+1 kör
|–
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|Bukás – kiesett
|–
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha
|Bukás – kiesett
|–
|Johann Zarco
|LCR Honda Castrol
|Bukás – kiesett
Előzetes a vasárnapi főfutamra
A hétvége izgalmai ezzel még nem értek véget: vasárnap következnek a főversenyek. A Moto3, a Moto2 és a MotoGP Magyar Nagydíja is sorra kerül a Balaton Parkban. A nézők telt házas hangulatra számíthatnak, Márquez pedig esélyesként várja az újabb kihívást, míg riválisai – köztük Jorge Martín és Francesco Bagnaia – a felzárkózásban reménykednek. A vasárnapi viadal döntő lehet a világbajnoki pontverseny alakulása szempontjából. Talmácsi Gábor pedig tiszteletkört fog motorozni az izgalmasnak ígérkező főfutam előtt.
