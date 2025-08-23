Bukásokkal indult a MotoGP-hétvége a Balaton partján (galéria + videó)

Harminchárom év szünet után ismét Magyarországra látogatott a gyorsaságimotoros-világbajnokság. A Balatonfőkajár mellett fekvő Balaton Park Circuit most először adott otthont a MotoGP-nek, miután a Hungaroringen 1990-ben és 1992-ben rendeztek futamot. A hazai közönség így több mint három évtized után újra testközelből láthatta a motorsport legnagyobb sztárjait.

Jorge Martín és Álex Márquez elkeseredett csatája a középmezőnyben: Előbbi a címvédő, utóbbi az idei MotoGP világbajnoki cím egyik fő esélyese

Fotó: Fülöp Ildikó

Hatalmas érdeklődés övezte a MotoGP-futamot

Balatonfőkajár térsége szombat délre nyüzsgő méhkassá változott. Piros transzparensek és sárga mellényes forgalomirányítók terelték az érdeklődőket a versenypálya irányba. Az ezredév első magyarországi királykategóriás versenyére nem csupán motorokkal, hanem autókkal is ezrek érkeztek, megtöltve a Balaton Park környékét. Ennek ellenére a frissen felavatott aszfaltcsík csapata remekül hangolt rá a vasárnapi főfutamra, a pilóták úgyszintén.

Magyar reménység bukása árnyékolta be a szombati nyitányt

A szombati nap első igazi sokkját a MotoE kategória hozta, ahol a mindössze 18 éves magyar versenyző, Varga Tibor a negyedik helyről indulva szenzációs rajtot vett, és az első kanyarban még az élre is állt. Néhány kanyarral később azonban hibázott, és a 14-es fordulóban bukott. A futamot félbeszakították, Vargát kórházba szállították, de szerencsére hamar jelezte: jól van, és bízik benne, hogy visszatérhet a második futamra. A tehetséges motoros az előző hétvégén, a Red Bull Ringen élete legjobb eredményét hozta, amikor a negyedik helyen végzett, és jelenleg a 11. a világbajnoki pontversenyben.

Kvalifikációs meglepetések a legnagyobb géposztályban

Már a MotoGP időmérője sem múlt el izgalmak nélkül. A hatszoros világbajnok Marc Márquez megszerezte a pole pozíciót a Ducatival, míg a fiatal spanyol tehetség, Pedro Acosta (ismét) bukott a kvalifikáció során, így a hetedik rajtkockába szorult. A címvédő Jorge Martín mindössze a 17. helyről indulhatott az Apriliával, míg Francesco Bagnaia csak a 15. rajtkockából várta a szombati sprintfutamot a gyári Ducati színeiben.