MotoGP – jövőre ugyanitt!

Túl vagyunk az első Balaton-parti MotoGP-futamon. A frissen épült versenypálya mellett azonban már az első hétvégén összeomlott a közlekedés: a környék útjai képtelenek voltak elnyelni a hatalmas forgalmat. Sokan akár egy órát is a kocsijukban vesztegeltek, hogy bejussanak. Volt, hogy attól féltem, lemaradok a főfutamról, főleg amikor láttam, hogy különböző istállók szurkolói gyalog indultak tovább, autójukat hátrahagyva – csodáltam az elszántságukat, és kis híján én is útra keltem.

MotoGP Balatonfőkajáron

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

MotoGP – dráma és a meglepetés

Végül megindult a sor, és visszatérhettem a paddock különleges világába, a profi tudósítók mellé, akiknek természetes, hogy háromszázzal húz el mellettük egy egész mezőny, miközben mindenki feszült figyelemmel dolgozik. A verseny nem okozott csalódást, a királykategória futamaiba bele van kódolva a dráma és a meglepetés különös egyvelege. Nyilvánvaló volt, hogy az első ilyen esemény lebonyolítása óriási készülődést és stresszel jár az ott dolgozók számára, amit az arcokon is látni lehetett. Bízom benne, hogy ez csak a tűzkeresztség volt, a kiszolgálásra nem lehetett panasz: a hatalmas nemzeti trikolór a pálya felett minden szívet megdobogtatott. Jövőre találkozhatunk ugyanitt.