augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatonfőkajár

42 perce

MotoGP – jövőre ugyanitt!

Címkék#Balaton#hétvége#MotoGP

Csizi Péter

Túl vagyunk az első Balaton-parti MotoGP-futamon. A frissen épült versenypálya mellett azonban már az első hétvégén összeomlott a közlekedés: a környék útjai képtelenek voltak elnyelni a hatalmas forgalmat. Sokan akár egy órát is a kocsijukban vesztegeltek, hogy bejussanak. Volt, hogy attól féltem, lemaradok a főfutamról, főleg amikor láttam, hogy különböző istállók szurkolói gyalog indultak tovább, autójukat hátrahagyva – csodáltam az elszántságukat, és kis híján én is útra keltem. 

MotoGP Balatonfőkajáron Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
MotoGP Balatonfőkajáron
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

MotoGP – dráma és a meglepetés

Végül megindult a sor, és visszatérhettem a paddock különleges világába, a profi tudósítók mellé, akiknek természetes, hogy háromszázzal húz el mellettük egy egész mezőny, miközben mindenki feszült figyelemmel dolgozik. A verseny nem okozott csalódást, a királykategória futamaiba bele van kódolva a dráma és a meglepetés különös egyvelege. Nyilvánvaló volt, hogy az első ilyen esemény lebonyolítása óriási készülődést és stresszel jár az ott dolgozók számára, amit az arcokon is látni lehetett. Bízom benne, hogy ez csak a tűzkeresztség volt, a kiszolgálásra nem lehetett panasz: a hatalmas nemzeti trikolór a pálya felett minden szívet megdobogtatott. Jövőre találkozhatunk ugyanitt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu