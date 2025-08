A motoros kézjelek titkos nyelve – Tudod, melyik mit jelent?

Az elmúlt két évben ugrásszerűen nőtt a motorozás népszerűsége Magyarországon: 2023-ban több mint 5400 új motorkerékpárt helyeztek forgalomba, ami 30%-os emelkedés a korábbi évekhez képest. A következő szezonban ötödével növekedett a mennyiség, ráadásul a balatoni régió látványos ugrásként két világszínvonalú motoroseseményt is kiszolgál 2025-ben. A motorosok egyéni kommunikációja nem csak figyelemfelkeltés az utakon. Jelzés egymásnak és ezáltal az autósaknak is, ezeket ismertetjük az alábbi cikkben.

Jobb, ha tudod: a motoros kézjelzések a közlekedési kultúra részét képezik

Forrás: cribmoto.hu

Az autós integet vagy vészvillogót használ, a motoros pedig kreatív

A kézzel tett gyakori gesztusok a motorosok körében nemcsak udvariassági formák, hanem a közlekedési nyelvük is, ami, ha félreérthető, akár veszélyt is jelenthet. A kézfelemelés klasszikus, barátságos mozdulat, ám a motoros számára nem mindig biztonságos: a bal kéz a kuplungon dolgozik, a jobbén pedig a gáz és a fék sorsa múlik. Egy rossz pillanatban elvett kéz akár balesetet is okozhat. Éppen ezért csak nyugodt forgalmi helyzetben – például piros lámpánál vagy araszoló sorban – érdemes integetni. A vészvillogós köszönés sem jó alternatíva: amit otthon baráti gesztusnak szánsz, az úton vészhelyzetet jelenthet mások számára – például Németországban vagy Ausztriában.

A láb felemelése praktikus, de közúton könnyen félreérthető

Egyes motorosok a lábbal köszönésre váltanak, hiszen így a kormányról nem kell levenni a kezet. Csakhogy ez a jelzés inkább a versenypályák világából ismert, ahol a motoros így figyelmezteti a mögötte jövőket a boxba hajtásra. A közúton azonban a láb kilógatása könnyen félreérthető: egy rutintalan autós agressziónak is értelmezheti, különösen, ha korábban már látott visszapillantót lerúgó motorost. A tanulság tehát egyszerű: a köszönés szándéka mindig dicséretes, de csak akkor működik, ha a címzett is érti, és nem veszélyezteti senki testi épségét.

Veszprém vármegye a motorosok egyik kedvenc célpontja lett az utóbbi években – nem véletlenül: a kanyargós utak, a panorámák és a kevésbé forgalmas mellékutak ideális terepet biztosítanak a túramotorosok, sportmotorosok és retró vasparipások számára is. Legközelebb a legkedveltebb megyei motoros célpontok közül szemezgetünk, nem csak a Bakonyból!