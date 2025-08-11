Karambol
1 órája
Motorosbaleset történt a 82-es főúton a Bakonyban
Motoros és személygépkocsi ütközött össze hétfőn estefelé a Bakonyban.
A 82-es főúton, Zirc határában, Kardosrétnél történt a karambol. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a motoros utasa szenvedett súlyos sérülést, a bokája tört el.
A helyszínen rendőri irányítás mellett halad jelenleg a forgalom. Óvatosan érdemes közlekedni ezen a részen.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre