Motorosbaleset történt a 82-es főúton a Bakonyban

A 82-es főúton, Zirc határában, Kardosrétnél történt a karambol. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a motoros utasa szenvedett súlyos sérülést, a bokája tört el.

Illusztráció: GettyImages

A helyszínen rendőri irányítás mellett halad jelenleg a forgalom. Óvatosan érdemes közlekedni ezen a részen.