Karambol

1 órája

Motorosbaleset történt a 82-es főúton a Bakonyban

Címkék#karambol#Bakonyban#Kardosrét#motorosbaleset

Motoros és személygépkocsi ütközött össze hétfőn estefelé a Bakonyban.

Rimányi Zita

A 82-es főúton, Zirc határában, Kardosrétnél történt a karambol. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a motoros utasa szenvedett súlyos sérülést, a bokája tört el.

Motorcycle accident - Motorradunfall
A motor utasa súlyos sérülést szenvedett
Illusztráció: GettyImages

A helyszínen rendőri irányítás mellett halad jelenleg a forgalom. Óvatosan érdemes közlekedni ezen a részen.

 

