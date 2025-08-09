42 perce
Motorosok megható megemlékezése a közúti balesetben elhunyt társaik tiszteletére (+ galéria, videó)
"Vigyázzunk egymásra, mindenkit hazavárnak!" - hangsúlyozta a közúti balesetben elhunyt motorosokra emlékező túrán Weinpel Tibor, a szervező ajkai Veterán Járművek Baráti Köre elnöke.
A túra napján, augusztus 9-én reggel 10 óra előtt már sorra érkeztek a motorok és a személygépkocsik az ajkai Sportcentrum parkolójába. Voltak régi, több évtizede forgalomba helyezett járművek, többek között Skoda és Fiat Bambino, valamint természetesen újabbak is.
Weinpel Tibor kérdésünkre elmondta, ez egy figyelemfelhívás, hogy közlekedjünk óvatosan, figyeljünk egymásra, mindegy, hogy autóval, motorral vagy más közlekedési eszközzel kelünk útra. Hozzátette, a résztvevők közül mindenkinek van hozzátartozója, barátja, ismerőse, aki motorbalesetben vesztette életét.
A csapat 10.30-kor túrára indult az Ajka-Pápa-Farkasgyepű útvonalon, majd fél 12 után érkeztek Kislődre, a Sobri Jóska Kalandpark melletti térre, a balesetben elhunyt motorosok emlékművéhez, amelyet Hegedüs Gábor javaslatára 2021-ben a baráti kör állíttatott támogatók segítségével. Azóta minden augusztusban csoportosan felkeresik a helyet. Az égbe szálló motorost ábrázoló szobrot és az emlékhelyet egész évben sokan látogatják, mindig van körülötte virág, mécses, valamint egy állványon emlékező szalagok.
A résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek az emlékműnél, ahol megtalálható a motorbalesetben 40 éve elhunyt Drapál János fotója. Fia, Drapál Ferenc az avatáson is jelen volt, és idén is eljött a rendezvényre. Elmondta, hogy minden motoros halála nagy veszteség. Hozzáfűzte, jó, hogy felépítették az emlékművet, ahova el lehet menni emlékezni. Drapál Ferenc a pólóján lévő 40-es számról elmondta, hogy édesapja sokat versenyzett Németországban, ahol gyakran kapta a 40-es rajtszámot.
Hegedüs Gábor kérésére kövér gázzal emlékeztek a motorral érkezett résztvevők, majd Weinpel Tibor elhelyezte a koszorút az emlékműnél. Többen mécsest gyújtottak a helyszínen.