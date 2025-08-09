Motorosok megható megemlékezése a közúti balesetben elhunyt társaik tiszteletére (+ galéria, videó)

A túra napján, augusztus 9-én reggel 10 óra előtt már sorra érkeztek a motorok és a személygépkocsik az ajkai Sportcentrum parkolójába. Voltak régi, több évtizede forgalomba helyezett járművek, többek között Skoda és Fiat Bambino, valamint természetesen újabbak is.

A megemlékezés résztvevőinek egy csoportja az emlékműnél

Fotó: Fülöp Ildikó

Weinpel Tibor kérdésünkre elmondta, ez egy figyelemfelhívás, hogy közlekedjünk óvatosan, figyeljünk egymásra, mindegy, hogy autóval, motorral vagy más közlekedési eszközzel kelünk útra. Hozzátette, a résztvevők közül mindenkinek van hozzátartozója, barátja, ismerőse, aki motorbalesetben vesztette életét.

A csapat 10.30-kor túrára indult az Ajka-Pápa-Farkasgyepű útvonalon, majd fél 12 után érkeztek Kislődre, a Sobri Jóska Kalandpark melletti térre, a balesetben elhunyt motorosok emlékművéhez, amelyet Hegedüs Gábor javaslatára 2021-ben a baráti kör állíttatott támogatók segítségével. Azóta minden augusztusban csoportosan felkeresik a helyet. Az égbe szálló motorost ábrázoló szobrot és az emlékhelyet egész évben sokan látogatják, mindig van körülötte virág, mécses, valamint egy állványon emlékező szalagok.

A résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek az emlékműnél, ahol megtalálható a motorbalesetben 40 éve elhunyt Drapál János fotója. Fia, Drapál Ferenc az avatáson is jelen volt, és idén is eljött a rendezvényre. Elmondta, hogy minden motoros halála nagy veszteség. Hozzáfűzte, jó, hogy felépítették az emlékművet, ahova el lehet menni emlékezni. Drapál Ferenc a pólóján lévő 40-es számról elmondta, hogy édesapja sokat versenyzett Németországban, ahol gyakran kapta a 40-es rajtszámot.

Hegedüs Gábor kérésére kövér gázzal emlékeztek a motorral érkezett résztvevők, majd Weinpel Tibor elhelyezte a koszorút az emlékműnél. Többen mécsest gyújtottak a helyszínen.