Működőképessé teszik a 120 éves gőzgépet

Az aknaszállító gépházban 1903-ban 2 Schlick gyártmányú gőzgépet helyeztek üzembe. Ezek közül a nagyobb a függőleges aknában a kasok mozgatására, a másik pedig a kiszállított szén völgyben lévő osztályozóhoz juttatására szolgált. A gépek az akna bezárásáig 1959-ig folyamatosan működtek, és ezt követően eredeti állapotukban az országban egyedülálló látványosságként, mint a múzeum legértékesebb műtárgyai megtekinthetőek.

Szunyogh Gábor munka közben

Fotó: Tisler Anna

A korábban elterjedt gőzgépek szerepe és működése a mai ember számára szinte teljesen ismeretlen. Szunyogh Gábor elmondta, hogy a műtárgy állapotának megőrzése mellett a hosszabb ideig tartó felújítást követően a mozgathatóak lesznek a gép fő elemei, így a fontosabb alkatrészek működés közben is megtekinthetők lesznek, A berendezés mozgásba hozását – mivel gőz nem áll rendelkezésre – egy külső mechanikus hajtással oldják meg. A mérnök műanyagból megépíti a gép makettjét is. Ennek segítségével a látogató nyomon tudja követni azt is, hogy mi történik annak belsejében.

Az emberek kultúrafogyasztási szokásai megváltoztak. Szeretik, ha minél több érzékszervükre hatással van az élmény és közelebb kerülnek hozzájuk a műtárgyak, amit akár meg is tapinthatnak, láthatnak működés közben. A múzeum próbál alkalmazkodni az új igényekhez. Nemrég egy rakodógépet javítottak meg annyira, hogy a gyerekek beülhessenek, és húzogathassák a karokat, használhassák a dudát. Készítettek egy csille makettet, amibe gyerekeknek bele lehet ülni, és a bemutató táróban lévő sínpályán szülői segítséggel vagy egymást végig tudják tolni. Itt az egykori bánya hírközlő berendezéseit is működés közben ki lehet próbálni. Mindezek nagy élményt jelentenek a látogatóknak.