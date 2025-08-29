augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendezvénysorozat

2 órája

Négy napon át muzsikált a Bakony

Címkék#rendezvény#zene#Bakony Charta Egyesület#muzsikáló udvar#erdő

Hagyományteremtő céllal és nagy sikerrel indult útjára a Bakony Charta Egyesület rendezvénysorozata, a Muzsikáló Bakony. A program, melynek keretében klasszikus, popzenei, világzenei műfajokban szólalt meg a zene a Bakony különböző pontjain Bach és Handel darabokkal a Szent Mauríciusz Monostorban, különösen méltó előadással vette kezdetét.

Haraszti Gábor

A Bakony Charta Egyesület által szervezett programban Bakonybél, Súr, Nagyesztergár, Ajka, Németbánya és Tés településeken több napon át lehetett zene programok közül válogatni. A  Muzsikáló Bakony keretében izgalmas helyszínek, változatos zenei élmény várta azokat, akik erdőn, mezőn, tóparton túráztak, pihentek és Magyarország születésnapján épp a Bakonyt választották pihenésre.

Muzsikáló Bakony - Hidak zene és közösség között
A Muzsikáló Bakony izgalmas helyszíneket, változatos zenei élményeket kínált 
Forrás: Bakony Charta Egyesület

A Muzsikáló Bakony bemutatkozott

A Bakony Charta Egyesület Muzsikáló Bakony programjával épp erre szerette volna felhívni a figyelmet: a Bakony természeti, kulturális és vallási értékei muzsikaszó mellett felejthetetlen élményt jelentenek. A jövő évben is megrendezett esemény nem egy fesztivál, és nem is csak egy koncert. Antal Zsuzsanna, a Bakony Charta Egyesület elnöke - aki maga is képzett zenész, zeneterapeuta is egyben - elmondta, a Muzsikáló Bakony egy kulturális, szemléletformáló, ökoturisztikai és vallás-turisztikai rendezvénysorozat, ahol a zene hidat képez a természet, a hagyományok és az emberek között. Mint hangsúlyozta, a 2026-os Muzsikáló Bakony programjára már most várják a zenészek jelentkezését, akár klasszikus, akár pop, rock, jazz, népzene, világzene műfajban annak érdekében, hogy a Bakony lenyűgöző tájait, az erdők csendjét és a patakok zúgását, történelmi emlékhelyeit muzsikaszóval együtt mutathassák be a látogatók számára. A program ingyenes volt és terveik szerint az is marad jövőre is.

A Muzsikáló Bakony különböző helyszíneken felejthetetlen élményt jelentett
Forrás: Bakony Charta Egyesület

- Örömmel láttam, hogy az érdeklődés a vártnál is nagyobb volt, pedig a hirdetés még gyerekcipőben járt és mi is óvatosak voltunk – tájékoztatott Antal Zsuzsanna. - Ezzel együtt akár hangfürdőt, akár klasszikus koncertet, akár a Szent Mauríciusz Monostor különleges hangszereken muzsikáló szerzeteseit néztük, azt láttuk, épp oly lelkesek a résztvevők, mint a hallgatók. Valami nagyon fontos ügy indult el a Bakonyban. Együtt szólaltattuk meg a Bakonyt, és már most több jelentkező van, aki jövőre mindenképp helyszíne kíván lenni a Muzsikáló Bakony programjainak. Hatalmas öröm ez számunkra – mondta az elnök, aki hozzátetette, az idei év programját az egyesület közösségi munkában szervezte, emellett külön köszönetet mondott mindenkinek, aki valamely módon támogatta a rendezvény megvalósulását.

A zenei program kortól és nemtől függetlenül mindenkit megszólított
Forrás: Bakony Charta Egyesület

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu