Négy napon át muzsikált a Bakony

A Bakony Charta Egyesület által szervezett programban Bakonybél, Súr, Nagyesztergár, Ajka, Németbánya és Tés településeken több napon át lehetett zene programok közül válogatni. A Muzsikáló Bakony keretében izgalmas helyszínek, változatos zenei élmény várta azokat, akik erdőn, mezőn, tóparton túráztak, pihentek és Magyarország születésnapján épp a Bakonyt választották pihenésre.

A Muzsikáló Bakony izgalmas helyszíneket, változatos zenei élményeket kínált

Forrás: Bakony Charta Egyesület

A Muzsikáló Bakony bemutatkozott

A Bakony Charta Egyesület Muzsikáló Bakony programjával épp erre szerette volna felhívni a figyelmet: a Bakony természeti, kulturális és vallási értékei muzsikaszó mellett felejthetetlen élményt jelentenek. A jövő évben is megrendezett esemény nem egy fesztivál, és nem is csak egy koncert. Antal Zsuzsanna, a Bakony Charta Egyesület elnöke - aki maga is képzett zenész, zeneterapeuta is egyben - elmondta, a Muzsikáló Bakony egy kulturális, szemléletformáló, ökoturisztikai és vallás-turisztikai rendezvénysorozat, ahol a zene hidat képez a természet, a hagyományok és az emberek között. Mint hangsúlyozta, a 2026-os Muzsikáló Bakony programjára már most várják a zenészek jelentkezését, akár klasszikus, akár pop, rock, jazz, népzene, világzene műfajban annak érdekében, hogy a Bakony lenyűgöző tájait, az erdők csendjét és a patakok zúgását, történelmi emlékhelyeit muzsikaszóval együtt mutathassák be a látogatók számára. A program ingyenes volt és terveik szerint az is marad jövőre is.

A Muzsikáló Bakony különböző helyszíneken felejthetetlen élményt jelentett

Forrás: Bakony Charta Egyesület

- Örömmel láttam, hogy az érdeklődés a vártnál is nagyobb volt, pedig a hirdetés még gyerekcipőben járt és mi is óvatosak voltunk – tájékoztatott Antal Zsuzsanna. - Ezzel együtt akár hangfürdőt, akár klasszikus koncertet, akár a Szent Mauríciusz Monostor különleges hangszereken muzsikáló szerzeteseit néztük, azt láttuk, épp oly lelkesek a résztvevők, mint a hallgatók. Valami nagyon fontos ügy indult el a Bakonyban. Együtt szólaltattuk meg a Bakonyt, és már most több jelentkező van, aki jövőre mindenképp helyszíne kíván lenni a Muzsikáló Bakony programjainak. Hatalmas öröm ez számunkra – mondta az elnök, aki hozzátetette, az idei év programját az egyesület közösségi munkában szervezte, emellett külön köszönetet mondott mindenkinek, aki valamely módon támogatta a rendezvény megvalósulását.