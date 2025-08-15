Csatlakozz a muzsikáló Bakonyhoz!

A Muzsikáló Bakony célja, hogy a természet, a kultúra és a vallási örökség szeretetét egyedülálló közösségi élménnyé formálja. Ez nem csupán koncertsorozat: a programok ökoturisztikai, vallási és kulturális élményt nyújtanak, miközben a résztvevők túrázhatnak, kerékpározhatnak, és felfedezhetik a Bakony rejtett kincseit.

A Muzsikáló Bakony programjai közösséget építenek

A Muzsikáló Bakony szerteágazó programokkal vár minden érdeklődőt

Az egyesület zenei kínálata a klasszikustól a világzenéig, a népzenétől a jazzig terjed – mindenki találhat kedvére valót.

A programkínálat:

Augusztus 20. – "A klasszikus"

Szent István Ünnep a Monostorban – Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor, Bach és Handel művekkel, Müncheni Bach Kamarakórus, Orlando Énekegyüttes, Argo Baroque Ensemble (18:00–19:30)

Női hangok a Múzeumban – Zirc, Reguly Antal Múzeum, Solid-mix női kvartett (18:00)

Augusztus 21. – "A nepáli élmény"

Nepáli „chill" a Bakonyban – Tés, Malomkapu Kulturális és Látogatóközpont, hangfürdő ősi nepáli hangtálakkal, Kugler Rita vezetésével (18:00–18:45)

A bakonybéli Szent-kútnál gitárzene lesz magyar dalokkal

Augusztus 22. – "A játékosok"

Illés, Szörényi és a Fonográf a Bakonyban – Bakonybél, Szent-kút, Illés Csaba gitárjátékával (17:00–17:30)

A Király-duó Németbányán – Németbánya, Fő tér, magyar slágerekkel

Augusztus 22. – "Csend és hang"

Hangtalan túra a Szent-kúttól a Kálvárián felfelé (17:30)

Szférák zenéje – hangfürdő Carl Orff eszközeivel, Antal Zsuzsanna vezetésével (18:00–19:00)

Muzsikáló szerzetesek – citerazene a Monostorban (20:00–20:30)

Kompletórium – késő esti szerzetesi imádság (20:30–21:00)

Az ajkai Bányászmúzeum előtti téren zenés hangolódásra várják az érdeklődőket

Augusztus 23. – "A belső utazó"