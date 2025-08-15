2 órája
Csatlakozz a muzsikáló Bakonyhoz!
Augusztus 20. és 23. között a Bakony Charta Egyesület szervezi meg a Muzsikáló Bakony programsorozatot. A fesztivál keretében négy napon át a Bakony erdei, rétjei, tavacskái és történelmi helyszínei telnek meg muzsikával.
A Muzsikáló Bakony célja, hogy a természet, a kultúra és a vallási örökség szeretetét egyedülálló közösségi élménnyé formálja. Ez nem csupán koncertsorozat: a programok ökoturisztikai, vallási és kulturális élményt nyújtanak, miközben a résztvevők túrázhatnak, kerékpározhatnak, és felfedezhetik a Bakony rejtett kincseit.
A Muzsikáló Bakony szerteágazó programokkal vár minden érdeklődőt
Az egyesület zenei kínálata a klasszikustól a világzenéig, a népzenétől a jazzig terjed – mindenki találhat kedvére valót.
A programkínálat:
Augusztus 20. – "A klasszikus"
- Szent István Ünnep a Monostorban – Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor, Bach és Handel művekkel, Müncheni Bach Kamarakórus, Orlando Énekegyüttes, Argo Baroque Ensemble (18:00–19:30)
- Női hangok a Múzeumban – Zirc, Reguly Antal Múzeum, Solid-mix női kvartett (18:00)
Augusztus 21. – "A nepáli élmény"
- Nepáli „chill” a Bakonyban – Tés, Malomkapu Kulturális és Látogatóközpont, hangfürdő ősi nepáli hangtálakkal, Kugler Rita vezetésével (18:00–18:45)
Augusztus 22. – "A játékosok"
- Illés, Szörényi és a Fonográf a Bakonyban – Bakonybél, Szent-kút, Illés Csaba gitárjátékával (17:00–17:30)
- A Király-duó Németbányán – Németbánya, Fő tér, magyar slágerekkel
Augusztus 22. – "Csend és hang"
- Hangtalan túra a Szent-kúttól a Kálvárián felfelé (17:30)
- Szférák zenéje – hangfürdő Carl Orff eszközeivel, Antal Zsuzsanna vezetésével (18:00–19:00)
- Muzsikáló szerzetesek – citerazene a Monostorban (20:00–20:30)
- Kompletórium – késő esti szerzetesi imádság (20:30–21:00)
Augusztus 23. – "A belső utazó"
- Ajka, Bányászmúzeum előtti tér: zenés hangolódás Jaenyvel (16:15–16:45)
- Ajka, Olvasókabin: Bakonyi dimenziókapu gonggal, hangtálakkal (16:00–17:00)
- Nagyesztergár, Csend-hegy: Bakony hang-táj állat- és növényhangos túrával (16:00–18:00)
- Ajka, Bányászati Múzeum táró: rendhagyó relaxáció pszichedelikus zenével (19:00–20:00)
A Muzsikáló Bakony egyszerre ígér zenei sokszínűséget, természeti élményt és lelki feltöltődést – mindezt a Bakony szívében.