Természet és zene

44 perce

Csatlakozz a muzsikáló Bakonyhoz!

Címkék#zene#Bakony Charta Egyesület#Muzsikáló Bakony#élmény

Augusztus 20. és 23. között a Bakony Charta Egyesület szervezi meg a Muzsikáló Bakony programsorozatot. A fesztivál keretében négy napon át a Bakony erdei, rétjei, tavacskái és történelmi helyszínei telnek meg muzsikával.

Veol.hu

A Muzsikáló Bakony célja, hogy a természet, a kultúra és a vallási örökség szeretetét egyedülálló közösségi élménnyé formálja. Ez nem csupán koncertsorozat: a programok ökoturisztikai, vallási és kulturális élményt nyújtanak, miközben a résztvevők túrázhatnak, kerékpározhatnak, és felfedezhetik a Bakony rejtett kincseit. 

Muzsikáló Bakony - Természet és zene négy napon át
A Muzsikáló Bakony programjai közösséget építenek
Forrás: Bakony Charta Egyesület

A Muzsikáló Bakony szerteágazó programokkal vár minden érdeklődőt

Az egyesület zenei kínálata a klasszikustól a világzenéig, a népzenétől a jazzig terjed – mindenki találhat kedvére valót.
A programkínálat:
Augusztus 20. – "A klasszikus"

  • Szent István Ünnep a Monostorban – Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor, Bach és Handel művekkel, Müncheni Bach Kamarakórus, Orlando Énekegyüttes, Argo Baroque Ensemble (18:00–19:30)
  • Női hangok a Múzeumban – Zirc, Reguly Antal Múzeum, Solid-mix női kvartett (18:00)
    Augusztus 21. – "A nepáli élmény"
  • Nepáli „chill” a Bakonyban – Tés, Malomkapu Kulturális és Látogatóközpont, hangfürdő ősi nepáli hangtálakkal, Kugler Rita vezetésével (18:00–18:45)
A bakonybéli Szent-kútnál gitárzene lesz magyar dalokkal
Forrás: archív/veol.hu

Augusztus 22. – "A játékosok"

  • Illés, Szörényi és a Fonográf a Bakonyban – Bakonybél, Szent-kút, Illés Csaba gitárjátékával (17:00–17:30)
  • A Király-duó Németbányán – Németbánya, Fő tér, magyar slágerekkel
    Augusztus 22. – "Csend és hang"
  • Hangtalan túra a Szent-kúttól a Kálvárián felfelé (17:30)
  • Szférák zenéje – hangfürdő Carl Orff eszközeivel, Antal Zsuzsanna vezetésével (18:00–19:00)
  • Muzsikáló szerzetesek – citerazene a Monostorban (20:00–20:30)
  • Kompletórium – késő esti szerzetesi imádság (20:30–21:00)
Az ajkai Bányászmúzeum előtti téren zenés hangolódásra várják az érdeklődőket
Forrás: termeszetjaro.hu

Augusztus 23. – "A belső utazó"

  • Ajka, Bányászmúzeum előtti tér: zenés hangolódás Jaenyvel (16:15–16:45)
  • Ajka, Olvasókabin: Bakonyi dimenziókapu gonggal, hangtálakkal (16:00–17:00)
  • Nagyesztergár, Csend-hegy: Bakony hang-táj állat- és növényhangos túrával (16:00–18:00)
  • Ajka, Bányászati Múzeum táró: rendhagyó relaxáció pszichedelikus zenével (19:00–20:00)
    A Muzsikáló Bakony egyszerre ígér zenei sokszínűséget, természeti élményt és lelki feltöltődést – mindezt a Bakony szívében.

 

